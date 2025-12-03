Se descompensó en plena entrevista y murió en vivo por televisión

principal_periodista_muere_transmision_televisiva

Ureña era fundador de la organización Ruta SO (Santiago Oeste) y se encontraba en el estudio del programa El Café de Diario 55 cuando, de manera súbita, se desplomó frente a todos los presentes. En ese momento hablaba el abogado del sindicato al que pertenecía, quien quedó en estado de shock al ver la escena.

El conductor pidió de inmediato que se cortara la transmisión y se pasara a publicidad mientras dos personas ingresaban al set para asistirlo, el dirigente fue retirado del lugar, pero poco después se confirmó su fallecimiento, según informaron medios locales. Todo indica que sufrió un paro cardíaco, aunque no se difundió un parte médico oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/1996249262594867546?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996249262594867546%7Ctwgr%5E90c922c53396ecf40e699609d0d00b21b5b27eeb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F575630-video-dirigente-dominicano-muere-entrevista&partner=&hide_thread=false Promotor turístico fallece en vivo en televisión dominicana



El comunicador y promotor turístico Mario Ureña falleció este 3 de diciembre en plena transmisión en vivo en la televisión dominicana tras sufrir un paro cardíaco pic.twitter.com/iBN6oII4JA — RT en Español (@ActualidadRT) December 3, 2025

Llevaban más de 30 minutos de transmisión cuando ocurrió el episodio, el eje del debate era la creciente tensión en Santiago por disputas entre choferes, paradas, rutas y derechos de operación, Ureña venía exponiendo la situación del sector y los conflictos que atraviesa el transporte local.

Tenía más de 30 años de trayectoria en la actividad y era una figura conocida entre los trabajadores del transporte, tras su muerte, distintos referentes de la Ruta SO señalaron que su ausencia complica las negociaciones internas para mejorar las condiciones laborales.

Desde la organización expresaron su pesar a través de comunicados internos, donde destacaron su rol dentro del sector, el impacto del hecho se multiplicó en redes sociales debido a la difusión del video del momento.