Cuál es el sueño de Thiago Medina tras despertar de su trágico accidente de moto

"Salió de terapia y ya está respirando por sus propios medios, que eso es un montón. El peligro de vida ha pasado”, compartió Camilota, hermana del ex participante de Gran Hermano. "Él sabe más o menos lo que le pasó, pero del accidente no se acuerda nada. Entendemos que el cerebro hace un bloqueo a los traumas o al shock, está con asistencia psicológica", contó Daniela Celis, su expareja.

"No contamos nada que él no pregunte, le decimos la verdad, pero lo justo y necesario. Él dice que volvió a nacer, sabe que estuvo grave, que pasaron 23 días y que estuvo en un coma inducido. De a poco se va enterando de las operaciones, qué le pasó en la panza y cuáles son los órganos dañados, le vamos contando despacio para cuidar su salud mental. Esta mañana por videollamada me dijo 'estoy en Telefe Noticias', y yo de a poco le voy hablando".

"Me dijo 'la vida ahora cambió, quiero estudiar y ser arquitecto'. Está leyendo libros y está muy bien de ánimo. Me dijo que quiere estar en casa para la recuperación y estar con las nenas", adelantó Celis, sobre los proyectos que se está planteando Thiago, de cara al futuro, luego de que consiga el alta médica y que su recuperación sea total.

EL DRAMA DE DANIELA, EX DE THIAGO, CON SU CUERPO

“Mi cuerpo lo expresó por otras maneras. A mí se me cerró el apetito durante las primeras dos semanas, no sentía hambre y ni siquiera me hacía ruido la panza”, contó Daniela, en el programa de Verónica Lozano. “Lo hablé porque me preocupé. De hecho, bajé más que 8 kilos en 23 días. Y entiendo que era todo como un proceso de no sacarme esta coraza de las nenas. Quizás el único momento de llorar era en la ducha”.

Thiago Medina, nota Thiago con su ex pareja, Daniela Celis, y sus 2 hijas en común: Laia y Aimé.

“En la primera semana, iba manejando al hospital todos los días y me encontré que casi me choco un camión. Dije ‘no estoy bien’ y me sacaron el auto. No manejé más esa semana”, recordó Celis. "Ver todo y enterarme de cosas, que no sabía si eran reales o no... Entonces apagamos el Wi-Fi de casa para que tampoco sea más fuerte agarrar el teléfono y ver algo que no quería ver y que me haga mal”.