"La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad", dijo Wanda en el 'Bailando' de Italia, que se emite en la cadena RAI 1. De ese modo, reveló: "Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanto no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo veo a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme".

"Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa se dice en el bien, en el mal y en la salud. Uno lo dice que lo da por sentado, pero no está por sentado. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor", opinó.

Y subrayó: "El verdadero amor lo ves cuando estás mal, en esas situaciones complicadas".

Días atrás, la modelo contó en sus redes sociales que tiene leucemia, luego que se diera a conocer que padecía una enfermedad, aunque sin precisiones. Fue tras una consulta de un seguidor en su cuenta de Instagram: “¿Qué enfermedad tenés?”. Ante esto, respondió: “Leucemia”.

“Al principio le decía 'esa cosa que tengo yo'. Después pude decirle 'esa enfermedad'. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos", completó.

dieron-a-conocer-el-estado-de-animo-de-wanda-nara-1609896.jpg

Wanda Nara lanzó ‘Bad Bitch’, su primera canción

Wanda Nara debutó días atrás como cantante con ‘Bad Bitch’, su primera canción en colaboración con el Dj Negro Dub. La modelo e influencer presentó su nuevo tema de música electrónica junto a un jugado videoclip.

En la letra de su primera canción, Wanda habla sobre su vida de lujos y su relación casual con un supuesto hombre. “Siempre consigo todo lo que quiero. Él me gustó, parece sincero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo”, comienza la canción de la modelo.

En el videoclip de ‘Bad Bitch’, Wanda está rodeada de joyas, fragancias y carteras de lujo. Además, del video se destaca la sensualidad y es acompañada por bailarines vestidos con arneses y pantalones ajustados.

La nueva canción de Wanda contó con la producción musical del dj Negro Dub y Maxi El Brother. La modelo ya había trabajado anteriormente con estos artistas cuando participó de “El Último Romántico”, la canción de L-Gante.

Durante las últimas semanas, la hermana de Zaira Nara promocionó el lanzamiento de su nueva canción en sus redes sociales. Wanda consultó las expectativas de sus seguidores. “¿Qué género musical piensan que es?”, preguntó a los usuarios de Instagram.

Mientras que en una pausa de las grabaciones, Wanda le preguntó a su marido si iba a escuchar todo el tiempo su canción. Entre risas, Icardi le dijo que no tenía intenciones de escucharla: "No, la voy a bloquear de mi Spotify. Lo bueno es que hiciste un buen negocio ahí, va a entrar buena plata".

Ella le volvió a preguntar si la iba a escuchar y esta vez él le respondió: "Vamos a ver". Entonces Wanda siguió insistiendo: "¿Qué vamos a ver? Si ya lo escuchaste y sale igual que lo que escuchaste".

"¿Igual que eso que grabaste? No puedo decir nada, es muy movida la canción. No es tropical, no sabemos ni que ritmo tiene", dijo Icardi. Wanda le preguntó cómo se movería al escuchar "Bad Bitch" y Mauro comenzó a golpearse la cabeza contra la pared.