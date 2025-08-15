Cuáles son las cláusulas del contrato prenupcial entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Fue el periodista Gustavo Méndez en La posta del espectáculo, el ciclo de stream de la TV Pública, quien introdujo los detalles de la importante decisión que tomaron la cantante y el jugador de fútbol: "Un contrato prenupcial entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se está desarrollando en estos momentos en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde ellos están radicados".

"Están hablando, a través de sus abogados para hacerlo antes de su casamiento porque hay fortunas de ambos lados que quieren ser cuidadas", agregó Naira Vecchio, también parte del programa, sobre el arreglo personal y comercial que está haciendo la pareja de cara a la gran boda que preparan para las últimas semanas de este año.

"A mí me dicen que la fortuna de Tini sería un 10 o 15 por ciento de la de Rodrigo De Paul", destacó la periodista, sobre la diferencia de porcentaje entre un haber acumulado de riqueza y el otro, motivo por el cual la pareja decidió llevar adelante este convenio previo a pasar por el Registro Civil, a fin de que todo quede organizado, sin posible sobresalto alguno.

POR QUÉ HICIERON ACUERDO DE PARTES TINI Y DE PAUL

"Él tiene su marca también... Es un chico que, además de su carrera como futbolista, tiene acciones como empresario", explicaron, sobre los otros ingresos económicos que tiene el jugador de la Selección Argentina y que excede su capacidad de incrementar su fortuna, más allá de su carrera deportiva.

"Para que queden las cosas claras, los abogados asesoran a ambas partes para que sea una boda totalmente armoniosa", contaron sobre la verdadera razón por la cual tanto Stoessel como De Paul, de común acuerdo, recurrieron a la asistencia de los letrados para dejar en claro qué patrimonio corresponde a cada uno de ellos, antes de la unión en matrimonio.