El motivo por el que sacaron a Morena Rial con la policía de un boliche: "A los botellazos"

Pepe Ochoa, panelista de LAM, el programa de las noches de América, contó que Morena encaró a una joven de la que sospechaba que estaba tratando de seducir a su pareja. Y que la encaró al mejor estilo "amenazante", queriendo dejar un "claro mensaje".

La influencer se acercó hasta la joven con una botella en la mano al grito de “¿Qué te pasa a vos, logi, con mi guacho?”. Y, claro, como no podía ser de otra manera, la situación generó un disturbio importante, que fue escalando en "temperatura" y que terminó con la intervención de la policía federal.

“Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, explicó, en detalle, el panelista de Ángel de Brito, mientras en pantalla se veían las imágenes del polémico momento, con agresiones incluidas.

CÓMO TERMINÓ EL EPISODIO POLICIAL DE MORENA

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado", contaron, sobre qué sucedió luego que el local bailable decidió cerrar sus puertas, situación que no conformó a Morena ni a ninguno de sus amigos.

“¡Ella está en culo! No puedo creer que genere este quilombo”, se sorprendió Marcela Feudale, también integrante del programa de la señal palermitana. “Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”.