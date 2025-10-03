Wanda Nara y Maxi López juntos, juntitos

A pesar de haber estado enfrentados durante ocho años y de mostrar sus miserias en redes sociales -audios con insultos y hasta asegurar que hubo violencia en el vínculo- actualmente, cada vez que pueden, se muestran más unidos y como lo demostraron en la última foto que publicaron en sus redes sociales.

image

En la fotografía se puede ver a Maxi López usando el típico delantal blanco de “MasterChef Celebrity”, con Wanda Nara sonriendo a su lado, junto a uno de sus hijos y a Nora Colosimo, la madre de la empresaria mediática.

“Muy ponto, Telefe” junto a un corazón, escribió en la foto que posteó la conductora de Telefe, en la cual se los puede ver desde los estudios donde graban el reality culinario que estrenaría el 14 de octubre.

image

Las especulaciones previas indican que la participación del exjugador sea breve porque vive en Suiza junto a su actual esposa Daniela Christiansson -que está embarazada- y su pequeña hija Elle.