En ese sentido, apuntó contra los sectores políticos que salieron a hablar tras la crisis política: "El Banco Central del Paraguay tiene el deber y la obligación de que cada dinero producto del esfuerzo, del trabajo de los paraguayos —yo me incluyo entre ellos— tiene que ser devuelto", agregó.

Asimismo, rechazó las propuestas sobre la entrega de montos parciales de cobertura: "Ahora se está hablando de devolver 228 millones, de devolver 10 millones, de devolver 40... Tienen que devolver todo el dinero. Dejen de clasificar a los ahorristas desmereciendo quién merece más o merece menos su propio dinero", enfatizó.

Dallys Ferreyra, contra Santiago Peña

En declaraciones al canal Todo Noticias, Dallys Ferreyra señaló directamente a Santiago Peña como responsable de que los ciudadanos hayan confiado en la entidad financiera: “Yo confié en este banco, confié escuchándole a Santiago Peña, escuchándole a Miguel Vázquez, que es el CEO, fundador de esto, escuchando al presidente Carlos Carballo, que ya renunció del Banco Central del Paraguay. A los que creí no están”, declaró.

Y confesó: “A mí me afecta profundamente, me afecta muchísimo porque mis ahorros están allí de muchos años”.

Según su relato, se llevó una sorpresa cuando intentó entrar a hacer un movimiento en su cuenta: “Yo entré a mi aplicación para tratar de transferir fondos y ya ninguno pudo acceder más y se bloqueó el banco”.