Jude Bellingham protagonizó una campaña de ropa interior y revolucionó las redes

El día que Sergio Goycochea tambien publicitó calzoncillos

La aparición de Bellingham en una campaña de ropa interior también remite al antecedente de Sergio Goycochea, quien protagonizó una publicidad de calzoncillos en 1991 para la marca Eyelit y se convirtió en una figura asociada al atractivo físico.

El exarquero, nacido el 17 de octubre de 1963 en Lima, partido de Zárate, recordó las repercusiones que tuvo aquella producción y las dificultades que enfrentó por exponerse en ropa interior en una época en la que los futbolistas tenían una presencia publicitaria mucho más limitada.

“Había que tener personalidad para hacerla. ¿Saben lo que era salir en calzones en 1991? Los jugadores ni siquiera hacían publicidad de ropa deportiva. Así me comí un montón de cosas en las canchas. Me gritaban de todo, y me tiraban corpiños y bombachas”, contó Goycochea en una entrevista años atras. Su popularidad como sex symbol se mantuvo con los años y, en junio de 2014, fue tapa de la revista Playboy en una edición dedicada al Mundial de Brasil.