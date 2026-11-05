Jude Bellingham protagonizó una campaña de ropa interior y revolucionó las redes

El futbolista del Real Madrid protagonizó una producción publicitaria para Calvin Klein que generó miles de reacciones y comentarios.
Jude Bellingham se convirtió en protagonista de las redes sociales tras aparecer en ropa interior en la nueva campaña publicitaria de Calvin Klein. Las imágenes del mediocampista inglés, de 23 años, se difundieron a principios de esta semana y despertaron una ola de comentarios y reacciones.
El futbolista del Real Madrid posó para la marca estadounidense y mostró su físico en una producción que también llamó la atención de sus colegas, como el caso de Roberto Carlos, Toni Kroos y Lucas Vázquez.
Las publicaciones se llenaron de mensajes de usuarios que agradecieron a Calvin Klein por haber elegido a Bellingham como imagen de su nueva campaña. En TikTok, además, numerosas mujeres compartieron videos para expresar su admiración por el jugador.
La repercusión también llegó a las calles de Nueva York, donde las fotografías del inglés en la publicidad generaron una fuerte atención. La campaña volvió a poner al futbolista en el centro de la conversación, esta vez por fuera de su actividad deportiva.
La aparición de Bellingham en una campaña de ropa interior también remite al antecedente de Sergio Goycochea, quien protagonizó una publicidad de calzoncillos en 1991 para la marca Eyelit y se convirtió en una figura asociada al atractivo físico.
El exarquero, nacido el 17 de octubre de 1963 en Lima, partido de Zárate, recordó las repercusiones que tuvo aquella producción y las dificultades que enfrentó por exponerse en ropa interior en una época en la que los futbolistas tenían una presencia publicitaria mucho más limitada.
“Había que tener personalidad para hacerla. ¿Saben lo que era salir en calzones en 1991? Los jugadores ni siquiera hacían publicidad de ropa deportiva. Así me comí un montón de cosas en las canchas. Me gritaban de todo, y me tiraban corpiños y bombachas”, contó Goycochea en una entrevista años atras. Su popularidad como sex symbol se mantuvo con los años y, en junio de 2014, fue tapa de la revista Playboy en una edición dedicada al Mundial de Brasil.
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