El colapso de Ueno Bank llega a la Argentina y complica a casi 950 trabajadores

De acuerdo con las notificaciones internas difundidas entre el plantel, la empresa dispuso suspensiones por 30 días sin goce de sueldo, desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre inclusive e invocó razones de fuerza mayor, mientras que a otro grupo de empleados se le ordenó continuar cumpliendo funciones de manera remota. A estos últimos, según trascendió, la compañía admitió por escrito que busca fondos para cancelar el mes de octubre, sin garantías reales para lo que viene.

Para los trabajadores argentinos, el impacto es doble: por un lado, la angustia de no saber cómo afrontar los gastos cotidianos tras el incumplimiento salarial; por el otro, la desprotección de un esquema mixto que deja en una "zona gris" el cálculo de aportes, aguinaldos y una eventual indemnización si la crisis profundiza el vaciamiento de la firma.

Mientras en Paraguay el gobierno intenta contener la crisis política e institucional con leyes de emergencia para los ahorristas, en la vereda de la calle La Pampa los empleados de ITTI/Kaitel continúan de pie frente a unas puertas cerradas, a la espera de que la tormenta financiera que tiró abajo un banco a cientos de kilómetros no termine arrasando con sus fuentes de trabajo.

"Vamos a seguir acá hasta tener respuestas, somos trabajadores y trabajadoras comunes, no tenemos nada que ver con la política partidaria", concluyó. Martín.