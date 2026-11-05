El Papa León XIV llega a Uruguay y pone en marcha su visita a América Latina

El Santo Padre arribará a Montevideo, en el inicio de una gira que durará 11 días. Después de su viaje por Uruguay, el domingo llegará a la Argentina. La última escala de la visita papal será en Perú.
El Papa León XIV emprenderá este viernes 6 de noviembre su viaje por Uruguay, Argentina y Perú, que se prolongará hasta el martes 17. Será su primera visita apostólica a América Latina desde que es Pontífice.
En concreto, recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. Según la agenda del viaje difundida por la Santa Sede, realizará hasta 26 intervenciones, entre discursos, homilías, saludos y un Ángelus.
La concreción del viaje suscitó dudas hace un mes, cuando el Pontífice tuvo que someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. Sin embargo, los médicos dieron el visto bueno para que realizara la gira, al "no existir contraindicaciones" médicas que lo impidan.
Durante 11 días, el Pontífice realizará un recorrido por diez ciudades que combinará encuentros con autoridades y representantes de la sociedad, celebraciones litúrgicas, momentos de oración y encuentros con las comunidades eclesiales y distintos sectores de la población. La visita responde a las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.
La primera etapa tendrá lugar en Uruguay, donde el Pontífice permanecerá desde hoy hasta el domingo 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. El programa prevé una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida; la visita al barrio de Casavalle; una reunión con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.
Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1988. El lema elegido para esta etapa es 'Les anuncio una gran alegría'.
El 8 de noviembre, León XIV llegará a Argentina, donde permanecerá hasta el día 11 y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. La última visita de un Pontífice fue la de san Juan Pablo II en 1987. El lema de esta etapa será: 'Bienvenidos todos. Vayan y anuncien'.
Entre otros actos, el Papa visitará el 'Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole' y presidirá una vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires.
El 11 de noviembre, el Papa viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17. Será la etapa más extensa del viaje y comprenderá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. El lema será 'Abramos el corazón'.
La visita tendrá un significado particular para León XIV, quien desarrolló durante años su ministerio misionero y pastoral en el país. Llegó a Perú como joven misionero agustino y posteriormente fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Entre otras actividades, mantendrá un encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa.
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