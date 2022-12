Dalma Maradona desmintió un enfrentamiento legal con Messi

Al enterarse de esta versión, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe decidió publicar una serie de mensajes en su cuenta de Instagram para desmentirlo y dar su versión de los hechos.

“¡En lo único que tienen razón es que no me subí a un semáforo a festejar ni me emborraché en el Obelisco! Festejé a mi manera, agradeciéndole mucho a mi papá y festejando con mi ahijado a la distancio!”, señaló Dalma en una historia de Instagram.

Luego, explicó que sí festejó el triunfo de la Selección Argentina, aunque de otra manera, aún haciendo el duelo de la muerte de su papá: “Hay gente que le gusta grabarse mostrando en las redes todo lo que hace y hablando mucho a cámara! Yo no me siento cómoda, entonces no lo hago! Fin!”.

Sobre el tema del supuesto problema legal con Lionel Messi, Dalma expresó: "Yo no puedo entender quien correría el rumor que yo le hice juicio a Messi, cuando OBVIAMENTE no es así! No entiendo con qué fin... Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa! Nadie absolutamente nadie que publicó eso me llamo para saber si eso era cierto... Y ADIVINEN QUE??? NO ES CIERTO!, Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son... Pero esto ya es muy fuerte".

"Y si. ESTOY HARTA ! Dicen que no alenté a la selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje Y CON UNA BEBE QUE CADA VEZ QUE SE GRITABA UN GOL SE PONÍA A LLORAR DEL MIEDO! Ya dar explicaciones de esto me da mucha vergüenza pero son insoportables! Y ahora que le hago un juicio a Messi?? DE VERDAD??? DÉJENME EN PAZ!", cerró la actriz.