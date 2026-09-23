"Daredevil: Born Again" llega a su fin

Marvel Television achica su oferta en Disney+, canceló la segunda temporada de Wonder Man y después de VisionQuest y no hay otra serie de calle confirmada. En paralelo, el estudio dio luz verde a un thriller de espías llamado Zodiac, posible guiño a la organización criminal de los cómics enfrentada a S.H.I.E.L.D. Eso no cierra la puerta a que Cox o D’Onofrio reaparezcan en películas, pero sí cierra Born Again como serie. Otra vez, Daredevil se va en tres temporadas.

Marvel Television achica su oferta en Disney+, canceló la segunda temporada de Wonder Man y de VisionQuest y no hay otra serie de calle confirmada. En paralelo, el estudio dio luz verde a un thriller de espías llamado Zodiac, posible guiño a la organización criminal de los cómics enfrentada a S.H.I.E.L.D. Si bien esta decisión no cierra la puerta a que Cox o D’Onofrio reaparezcan en películas, pero Daredevil: Born Again como serie volverá a terminar en su tercer temporada.