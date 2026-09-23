"Daredevil: Born Again" llega a su fin

La serie del justiciero no vidente será cancelada luego de su tercera temporada en Disney+. Su etapa en Netflix también finalizó luego del mismo tiempo en pantalla.
"Daredevil: Born Again" llegará a su fin con la tercera temporada, según lo adelantó la revista cinematográfica estadounidense The Hollywood Reporter, y la decisión se tomó unos dos meses después de que terminara el rodaje. Al mismo tiempo, Marvel no renovó el contrato de Dario Scardapane, el showrunner -máximo responsable creativo y ejecutivo de la serie- que tomó las riendas tras el reset creativo de 2023, y lo deja en plena posproducción. La temporada final -de ocho capítulos- está prevista para marzo de 2027 en Disney+.
Por su parte, según la publicación Deadline Hollywood, este lunes, 21 de septiembre, se llamó al elenco para confirmar que no habrá cuarta temporada. Aunque no está claro quién cerrará el montaje, los efectos y la entrega de los episodios, una fuente cercana a la empresa dijo que la posproducción está en etapa final.
La serie original de Netflix emitida entre 2015 y 2018, resucitó en Disney+ como continuación del MCU, el Universo Cinematográfico de Marvel. En 2022 se encargaron 18 episodios a Matt Corman y Chris Ord, con un tono más episódico y menos oscuro, pero las huelgas de 2023 frenaron el rodaje y Marvel decidió hacer un reset: echaron a Corman y Ord, llamaron a Scardapane -veterano de The Punisher en Netflix- y a los directores Justin Benson y Aaron Moorhead -responsables de Loki, Moon Knight-. El pedido se partió en dos temporadas la primera de 9 capítulos -estrenada en 2025- y la segunda de 8 -en marzo de 2026-.
Charlie Cox volvió como Matt Murdock/Daredevil y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk que, en la segunda temporada se convierte en el alcalde de Nueva York y persigue a los vigilantes; el final deja al héroe en prisión. Scardapane había dicho que la tercera temporada se inspiraría en el cómic ""El diablo en el pabellón D" ("The Devil in Cell-Block D” de Ed Brubaker y Michael Lark) en la que Fisk quedaría en un exilio, lejos de la política. También se esperaba el regreso de caras de la era Netflix como Krysten Ritter (Jessica Jones), y según varios reportes Mike Colter (Luke Cage) y Finn Jones (Iron Fist).
Marvel Television achica su oferta en Disney+, canceló la segunda temporada de Wonder Man y después de VisionQuest y no hay otra serie de calle confirmada. En paralelo, el estudio dio luz verde a un thriller de espías llamado Zodiac, posible guiño a la organización criminal de los cómics enfrentada a S.H.I.E.L.D. Eso no cierra la puerta a que Cox o D’Onofrio reaparezcan en películas, pero sí cierra Born Again como serie. Otra vez, Daredevil se va en tres temporadas.
Marvel Television achica su oferta en Disney+, canceló la segunda temporada de Wonder Man y de VisionQuest y no hay otra serie de calle confirmada. En paralelo, el estudio dio luz verde a un thriller de espías llamado Zodiac, posible guiño a la organización criminal de los cómics enfrentada a S.H.I.E.L.D. Si bien esta decisión no cierra la puerta a que Cox o D’Onofrio reaparezcan en películas, pero Daredevil: Born Again como serie volverá a terminar en su tercer temporada.
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