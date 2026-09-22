Brad Pitt vuelve a Guerra Mundial Z

A 13 años de su estreno, Paramount confirmó una secuela de Guerra Mundial Z. Brad Pitt volverá como Gerry Lane y Edward Berger dirigirá la película.
Después de 13 años, Brad Pitt volverá a ponerse en la piel de Gerry Lane, el protagonista de Guerra Mundial Z a través de una "segunda parte", todavía sin fecha de estreno que tendrá a Edward Berger como director y Dennis Kelly como guionista, informó el sitió Deadline, a partir de fuentes de la compañía Paramount.
La noticia marca el regreso de una de las películas de ciencia ficción más importantes de la filmografía comercial del actor, que fuera estrenada en 2013, y que recaudó 540 millones de dólares en todo el mundo.
Por ahora, los detalles de la historia se mantienen en reserva y tampoco fue confirmado el resto del elenco que acompañará a Pitt.
Lo que sí se conoce es que Edward Berger estará a cargo de la dirección y la producción. El realizador alemán ganó el Oscar a mejor película internacional por Sin novedad en el frente y también dirigió Cónclave. Además, el guion será escrito por Dennis Kelly, creador y guionista británico reconocido principalmente por Utopia.
Según Deadline, Pitt llevaba varios años interesado en continuar la historia de Gerry Lane. El actor habría tenido un papel importante en la incorporación de Berger al proyecto, después de trabajar con él en The Riders, thriller previsto para 2027.
La película original estuvo dirigida por Marc Forster y se basó en la novela Guerra Mundial Z: Una historia oral de la guerra zombi, escrita por Max Brooks y publicada en 2006.
En la historia, Gerry Lane es un antiguo trabajador de las Naciones Unidas que intenta encontrar una manera de frenar una pandemia que transforma a las personas en zombis. Mientras recorre distintos lugares, también busca proteger a su familia.
Mireille Enos, Daniella Kertesz y Matthew Fox formaron parte del elenco de la primera película.
El resultado fue uno de los grandes éxitos comerciales de 2013 y permitió que Guerra Mundial Z se convirtiera en una franquicia con posibilidades de continuar.
Mientras avanza el proyecto, Pitt tiene otros trabajos en agenda. El más inmediato es El corazón de la bestia (Heart of the Beast), que llegará a los cines el jueves 24 de septiembre.
También regresará como Cliff Booth en The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, una producción escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher.
La película funcionará como una precuela de Había una vez en Hollywood y tendrá su estreno en Netflix el 23 de diciembre de 2026, después de una proyección en salas seleccionadas.
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