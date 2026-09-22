Brad Pitt vuelve a Guerra Mundial Z

Según Deadline, Pitt llevaba varios años interesado en continuar la historia de Gerry Lane. El actor habría tenido un papel importante en la incorporación de Berger al proyecto, después de trabajar con él en The Riders, thriller previsto para 2027.

La película original estuvo dirigida por Marc Forster y se basó en la novela Guerra Mundial Z: Una historia oral de la guerra zombi, escrita por Max Brooks y publicada en 2006.

Edward Berger, director de Cónclave y Sin novedad en el frente, estará al frente de la secuela.

En la historia, Gerry Lane es un antiguo trabajador de las Naciones Unidas que intenta encontrar una manera de frenar una pandemia que transforma a las personas en zombis. Mientras recorre distintos lugares, también busca proteger a su familia.

Mireille Enos, Daniella Kertesz y Matthew Fox formaron parte del elenco de la primera película.

El resultado fue uno de los grandes éxitos comerciales de 2013 y permitió que Guerra Mundial Z se convirtiera en una franquicia con posibilidades de continuar.

Los próximos estrenos de Brad Pitt

Mientras avanza el proyecto, Pitt tiene otros trabajos en agenda. El más inmediato es El corazón de la bestia (Heart of the Beast), que llegará a los cines el jueves 24 de septiembre.

También regresará como Cliff Booth en The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, una producción escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher.

La película funcionará como una precuela de Había una vez en Hollywood y tendrá su estreno en Netflix el 23 de diciembre de 2026, después de una proyección en salas seleccionadas.