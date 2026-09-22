La miniserie argentina elogiada por Stephen King

La miniserie tiene cuatro capítulos y está inspirada en cuatro cuentos de Mariana Enríquez, referente del terror psicológico argentino y el elenco principal de la ficción argentina lo completan las actrices Dolores Fonzi y Alejandra Flechner y el actor Carlos Portaluppi.

San Sebastián y un gesto político

Antes de su emisión por Netflix, "Mis muertos tristes" se presentó en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, proyectada como largometraje. En la alfombra roja, Fonzi, Morán, Flechner y Álvarez llamaron la atención con chaquetas que decían “Las Malvinas son argentinas”.

Mariana Enríquez, es una admiradora declarada de Stephen King -llegó a decir que le daría el Nobel-, suma ahora el respaldo público del escritor estadounidense a una adaptación de su propio universo. El estreno internacional en Netflix, con el sello de Larraín y el empujón de King, coloca a la producción argentina en el radar del terror contemporáneo días antes de que el público pueda verla.