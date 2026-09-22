La miniserie argentina elogiada por Stephen King

El gran maestro del terror destacó una miniserie basada en cuentos de Mariana Enríquez y la calificó de “genial”, a días de su llegada a Netflix, el próximo 24 de septiembre.
El reconocido escritor estadounidense de novelas de terror y ficción sobrenatural Stephen King recomendó en la red social X (ex Twitter) la miniserie argentina "Mis muertos tristes" (My Sad Dead), dirigida por Pablo Larraín y basada en cuentos de la novelista y periodista argentina Mariana Enríquez.
El 18 de septiembre, Stephen Edwin King -su verdadero nombre- escribió “¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo? "Mis muertos tristes" (My Sad Dead). Netflix, 24 de septiembre. Mi viejo amigo Pablo Larraín dirigió”.
El comentario no es casual, el cineasta chileno Pablo Larraín ya había dirigido para Stephen King la miniserie "La historia de Lisey" (Lisey’s Story", 2021), adaptación de una de las novelas más personales del autor porque funciona como un espejo directo de sus mayores traumas reales, su matrimonio y sus propios miedos sobre la muerte.
La historia de "Mis muertos tristes" sigue a Ema (Mercedes Morán), una médica de 60 años que puede ver y escuchar a los muertos y ha intentado mantener esa capacidad controlada. Todo cambia cuando llega a su casa su sobrina Julie (Carolina Álvarez), una joven perturbada que también se comunica con el más allá, pero de forma mucho más intensa. El reencuentro familiar se transforma en una cadena de sucesos que altera el equilibrio entre vivos y muertos e “infecta” a un barrio entero con voces del otro lado.
La miniserie tiene cuatro capítulos y está inspirada en cuatro cuentos de Mariana Enríquez, referente del terror psicológico argentino y el elenco principal de la ficción argentina lo completan las actrices Dolores Fonzi y Alejandra Flechner y el actor Carlos Portaluppi.
Antes de su emisión por Netflix, "Mis muertos tristes" se presentó en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, proyectada como largometraje. En la alfombra roja, Fonzi, Morán, Flechner y Álvarez llamaron la atención con chaquetas que decían “Las Malvinas son argentinas”.
Mariana Enríquez, es una admiradora declarada de Stephen King -llegó a decir que le daría el Nobel-, suma ahora el respaldo público del escritor estadounidense a una adaptación de su propio universo. El estreno internacional en Netflix, con el sello de Larraín y el empujón de King, coloca a la producción argentina en el radar del terror contemporáneo días antes de que el público pueda verla.
comentar