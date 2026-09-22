Juana Repetto y la mala relación que tiene con el papá de sus hijos: "Me tiene bloqueada"

Juana Repetto tiene tres hijos varones: Toribio, Belisario y Timoteo.

LA POSTURA DE JUANA SOBRE LAS DECISIONES DEL PAPÁ DE SUS HIJOS

“No estoy de acuerdo, yo no podría nunca estar lejos de mis hijos”, reflexionó Juana, con total honestidad, en sus dichos, sobre su postura ante la maternidad. "Cada uno tiene el vínculo que quiere y eligió, partiendo de la base de que una pone el cuerpo para tenerlo, ya ahí te cambia un montón”.

“Hoy las minas laburamos, volvemos, e igual te seguís ocupando de la comida, del pediatra… Yo si no laburo, no cobro y no le puedo pagar el colegio al chico y a la niñera para que yo pueda salir a trabajar. A la distancia hacen videollamada (sobre la forma en que se comunican padre e hijos), pero cuando está, está. Desde que estamos separados, está mucho más presente”.