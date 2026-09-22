La extorsión que sufrió Juan Otero, el hijo de Flor Peña

La actriz pidió a Fernando Burlando armar una causa penal, pero no había amenazas por escrito, solo los gastos de la tarjeta. Poco después apareció una cuenta anónima que también extorsionaba a Peña y a través de la investigación de ciberdelitos se rastreó la IP hasta dar con el domicilio de esa familia, donde hubo allanamientos y se secuestraron teléfonos y computadoras.

El proceso duró años y según Pepe Ochoa, las imputadas aceptaron los delitos (estafas, amenazas y extorsión) para evitar un juicio oral y una pena máxima. La madre de Candela quedó condenada mientras que el padre, que no tenía antecedentes ni conocimiento del plan, quedó sobreseido .