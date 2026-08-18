"Sweeney Todd" el musical más oscuro volvió a la cartelera porteña

La dirección general es de Marcelo Rosa, la dirección musical y vocal de César Tello y las coreografías pertenecen a Pamela Peker. La adaptación al español pertenece a Fernando Masllorens, Federico González del Pino y Elio Marchi.

Las funciones se realizan los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30 en el Teatro Santa María (Montevideo 842, CABA) y las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketek.

Esta no es la primera vez que Sweeney Todd se realiza en Argentina, una de las versiones más recordadas fue la de 2010 en el Teatro Maipo, protagonizada por Julio Chávez y Karina K, con dirección de Ricky Pashkus y dirección musical de Alberto Favero.

Dieciséis años después, "Sweeney Todd: El cruel barbero de Fleet Street" vuelve a la cartelera porteña con una nueva generación de intérpretes.