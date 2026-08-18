"Sweeney Todd" el musical más oscuro volvió a la cartelera porteña

El regreso de este clásico musical a la cartelera teatral de la Ciudad de Buenos Aires pone en escena una de las historias más intensas y oscuras del género.
El musical "Sweeney Todd: El cruel barbero de Fleet Street", de Stephen Sondheim, regresó a la cartelera porteña. El estreno oficial se realizó el pasado sábado 15 de agosto en el Teatro Santa María (Montevideo 842, CABA) y las funciones se realizan los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30 hs.
La obra del escritor norteamericano, una de las más aclamadas y exigentes del teatro musical, combina thriller, terror, humor negro y tragedia. Cuenta la historia de Benjamin Barker, un barbero que regresa a Londres tras un injusto exilio bajo la identidad de Sweeney Todd y obsesionado por la venganza contra el corrupto Juez Turpin, se asocia con la astuta Mrs. Lovett y desata una espiral de crímenes en la calle Fleet Street.
El regreso de este particular clásico teatral confirma el auge de los musicales en la cartelera porteña para el 2026 y vuelve a poner en escena una de las historias más intensas y oscuras del género, donde la venganza, la locura y el humor negro conviven en una potente partitura.
El protagónico de "Sweeney Todd: El cruel barbero de Fleet Street" está a cargo de Emmanuel Degracia como Todd, mientras que Anabella Boron interpreta a Mrs. Lovett y el resto del elenco principal incluye a Tomás Vila, Lucía Louzan, Alfredo Alesandro, Mario Angelome, Agustín Iannone, Nacho Batti y Aimara Vázquez.
La dirección general es de Marcelo Rosa, la dirección musical y vocal de César Tello y las coreografías pertenecen a Pamela Peker. La adaptación al español pertenece a Fernando Masllorens, Federico González del Pino y Elio Marchi.
Las funciones se realizan los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30 en el Teatro Santa María (Montevideo 842, CABA) y las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketek.
Esta no es la primera vez que Sweeney Todd se realiza en Argentina, una de las versiones más recordadas fue la de 2010 en el Teatro Maipo, protagonizada por Julio Chávez y Karina K, con dirección de Ricky Pashkus y dirección musical de Alberto Favero.
Dieciséis años después, "Sweeney Todd: El cruel barbero de Fleet Street" vuelve a la cartelera porteña con una nueva generación de intérpretes.
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