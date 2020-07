"Nuestra idea nunca fue que Cordera termine preso, pero también sabíamos que una probation iba a terminar quedando en la nada, el tiempo nos dio la razón. El mensaje de impunidad que termina dando la justicia va en detrimento de todas las conquistas del colectivo de mujeres", señaló el abogado Bonicalzi, que representa legalmente a la Asociación Red de Víctimas de Violencias, en declaraciones a POPULAR.

"Este antecedente es muy peligroso, pareciera que cualquiera puede violentar al género femenino con frases absolutamente repudiables, porque nada va a pasar", dijo el letrado.

Un poco de historia sobre el caso, indica que el 1º de Abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Correccional 7 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió otorgar a Gustavo Cordera la suspensión de juicio a prueba por la comisión del delito de incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, al aceptar su propuesta de realizar una probation.

"Las dos obligaciones que se le imponían a Cordera era realizar un curso de género y brindar 2 recitales a beneficio de la lucha con la violencia machista, con dinero que iría destinado al Instituto Nacional de las Mujeres, que ahora es el Ministerio de la Mujer y las Diversidades. Respecto del curso, al día de la fecha, es decir, transcurrido más de un año, no lo ha comenzado, pese a haber sido intimado en al menos siete ocasiones para hacerlo. Lo que concierne a los recitales, se ha dispuesto que ni siquiera tenga que hacerlos", explicó Bonicalzi.

Los dichos. En aquel reportaje colectivo, ante estudiantes de la escuela de periodismo TEA, Cordera brindó declaraciones que provocaron más que indignación colectiva. "Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos", dijo el ex cantante de La Bersuit Vergarabat.

Pero no fue todo. En ese contexto, consideró "una aberración" que la ley no permita tener sexo con menores que "quieran" mantener relaciones con un adulto. "Si yo tengo algo bueno para darte puedo desvirgarte como nadie en el mundo", dijo Cordera en la entrevista.

Se sabe que el Instituto Nacional de las Mujeres fue absorbido por el actual Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta. "En este contexto, el pasado 10 de junio, la cartera remite oficio al Tribunal refiriendo que ºlas nuevas autoridades de éste Ministerio no tienen interés en que el Sr. Gustavo Edgardo Cordera realice dos recitales acústicos a beneficio de una asociación o fundación a definir, motivo por el cual manifestamos nuestra voluntad de desistir de esta condición impuesta en el marco de la suspensión del juicio a prueba", explicó el abogado Bonicalzi.

