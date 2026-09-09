Despiden los restos de Chiche Gelblung en el Cementerio de La Tablada

El reconocido periodista murió este miércoles a los 82 años tras permanecer internado por problemas respiratorios. El velorio se realizó en una sede de la AMIA.
Los restos del periodista Chiche Gelblung, que falleció este miércoles a los 82 años, fueron despedidos en el Cementerio Israelita de La Tablada, tras haber sido despedido por familiares, amigos y colegas en la sala velatoria de la AMIA, en el barrio porteño de Villa Crespo.
El histórico periodista tuvo su último adiós tras la llegada del cortejo fúnebre que arribó al jardín de paz de la colectividad judía. El vehículo, que salió de Loyola 1139 a las 15.15, llegó al cementerio acompañado por un segundo móvil donde se trasladaron Cristina Seoane, esposa de Gelblung, y sus hijos.
El recorrido fue seguido por diversos medios, mientras que el ingreso al predio de La Tablada se realizó a través de la "Parte nueva", por la calle Donovan, tal como había confirmado su círculo íntimo en un comunicado previo.
Chiche Gelblung atravesó durante este año distintos problemas de salud y varias internaciones. El periodista había sido derivado al sanatorio Los Arcos desde el Mater Dei luego de una internación de urgencia por problemas respiratorios.
Uno de los primeros en llegar al velorio en la AMIA fue el productor Gustavo Sofovich, quien además envió una corona en su nombre y en el de su padre, el también fallecido, Gerado Sofovich.
En este contexto, la periodista Susana Roccasalvo señaló: “No acostumbro a venir a los velatorios, pero no podía dejar de venir porque nos veíamos muchísimo”. A continuación, compartió algunas anécdotas laborales y momentos de convivencia entre los programas.
Por su parte, el conductor Mariano Iudica sostuvo que la esposa del periodista, Cristina Seoane, “está entera” y conserva su fortaleza al igual que los hijos: “Es la compañera de Chiche de toda la vida, tiene un master en sonrisa”.
Durante la jornada, también estuvo presente Graciela Alfano que recordó al comunicador como una persona atenta en cada detalle, destacó “su capacidad laboral” y añadió: “La última vez que salió de una internación, le dijeron que descanse durante cinco días y entendió que eran cinco minutos”.
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