El desconsolado llanto de Mercedes Ninci al aire, por la muerte de Chiche Gelblung

LA CONMOCIÓN DE NINCI

“Es fuerte, yo trabajé con los dos, con Jorge Lanata, en Radio Mitre y con Chiche, en América. Qué fuerte”, puntualizó, Mercedes, durante el móvil, con el micrófono en la mano.

"En este momento quiero abrazar a Cristina y a los chicos. La muerte de Chiche es tremenda. Su clave era observar y de ahí sacaba una primicia”, contó, Ninci, apesadumbrada por la lamentable pérdida de Gelblung.