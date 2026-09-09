El desconsolado llanto de Mercedes Ninci al aire, por la muerte de Chiche Gelblung

La periodista despidió al conductor con lágrimas en su rostro. "Chiche ya está en el cielo buscando primicias. Le pido que me pase alguna".
Mercedes Ninci rompió en llanto en vivo. La periodista se emocionó hasta la lágrimas en el día del fallecimiento de Chiche Gelblung, con quien habló hasta pocos días atrás. Sus definiciones y expresiones corporales hablaron de lo mucho que la afecta la triste noticia de la partida del conductor.
“Es muy difícil este móvil. Se fue el periodista eterno. Chiche ya está en el cielo buscando primicias. Le pido que me pase alguna", comenzó Mercedes, en La mañana con Moria, en El 13, a punto de quebrarse, mientras interactuaba con la conductora del envío, Moria Casán.
"Fuimos compañeros en Polémica en el Bar, en el año 2021. Yo tengo exclusividad con Radio Mitre, pero él siempre me llamaba para salir en su programa. La última vez que hablé con él fue hace una semana, que me llamó para preguntarme por la mafia de los taxis en Córdoba. Ese día presentí que se iba porque no le entendía lo que me preguntaba", compartió Ninci, al aire.
"Y dos semanas antes también había hablado con él por el tema de Insaurralde. Ahí sí le entendí las preguntas... Imagínate el esfuerzo que estaba haciendo para salir al aire. Él iba a Crónica en silla de ruedas. Chiche es un periodista eterno", definió, su colega, en voz alta, ya con el llanto difícil de ocultar, en su rostro.
“Es fuerte, yo trabajé con los dos, con Jorge Lanata, en Radio Mitre y con Chiche, en América. Qué fuerte”, puntualizó, Mercedes, durante el móvil, con el micrófono en la mano.
"En este momento quiero abrazar a Cristina y a los chicos. La muerte de Chiche es tremenda. Su clave era observar y de ahí sacaba una primicia”, contó, Ninci, apesadumbrada por la lamentable pérdida de Gelblung.
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