Los diez mejores momentos televisivos de Chiche Gelblung: del ET a Yiya Murano

Fallecio Chiche Gelblung a los 82 años



Se nos fue el primer periodista en hacerle una autopsia a un alien pic.twitter.com/LO494zoQ98 — ElBuni (@therealbuni) September 9, 2026

2. Mirtha Legrand, furiosa con Daniel Tinayre

Una grabación fuera de aire mostró a Mirtha Legrand discutiendo con Daniel Tinayre durante un corte de sus tradicionales almuerzos. El material terminó llegando a manos de Gelblung, quien decidió ponerlo al aire.

Tiempo después, reveló cómo obtuvo el tape. “Me lo trajo Gerardo Rozín. Me dice: ‘¿Te animás a poner esto?’ Por supuesto que me animo, ¡cómo no me voy animar!…“ La escena, décadas después, tiene todos los ingredientes de un contenido viral.

3. La pregunta de Chiche a Mariana Nannis

El conductor también se caracterizó por llevar las entrevistas hasta terrenos incómodos. En una conversación con Mariana Nannis, el tema giró alrededor de las mujeres vinculadas al mundo del fútbol.

—Mariana, vos hablaste que alrededor del fútbol hay dos mil prostitutas -arranca Chiche, suavecito…

La conversación avanzó sobre la vida de Claudio Caniggia y las situaciones que podían surgir alrededor de las figuras del fútbol argentino.

Chiche Gelblung pasó por todos los roles del periodismo, destacándose en TV como un gran entrevistador.



Acá una nota con Mariana Nannis analizando una cuestion semántica muy particular.



QEPD. pic.twitter.com/Z5s2CtZwqj — Román Perroni (@romanperroni) September 9, 2026

4. La entrevista con Yiya Murano

Entre los reportajes más impactantes de Memoria estuvo el realizado a Yiya Murano, condenada por tres asesinatos y conocida mediáticamente como la envenenadora de Monserrat.

“Si es verdad lo que dice la Justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola Aponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros”.

Durante la charla, la entrevistada sostuvo su inocencia frente a las cámaras: “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”.

María de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, alias Yiya, con Chiche Gelblung en Memoria (1995) pic.twitter.com/bZd8DE0jEm — Juan Pablo Mansilla (@juanpmansilla) October 5, 2024

5. Alejandra Pradón y el detector de mentiras

Otra de las apuestas televisivas del conductor fue someter a Alejandra Pradón a un detector de mentiras. La pregunta que concentró la atención fue directa:

“¿Alguna vez fuiste infiel?“

Consultado por Fernando Dente, Gelblung defendió aquella decisión y explicó su particular mirada sobre ese recurso televisivo: ”Contame cómo se te ocurrió eso, porque yo te creí todo; no sé si era verdad o mentira, pero te lo creí todo”. Y agregó: “El detector de mentiras es una máquina muy seria. La clave no es las respuestas, la clave está en las preguntas, en cómo vos le preguntás. Al detector de mentiras vos le podés mentir, le podés decir la verdad, ¿viste?, qué sé yo. Lo que vale únicamente es la pregunta”.

6. Graciela Alfano y Matías Alé, sin filtro

Durante su relación, Graciela Alfano y Matías Alé fueron una de las parejas más expuestas de la televisión argentina. Gelblung aprovechó esa predisposición para llevarlos al límite durante una emisión.

El desafío terminó con ambos quitándose parte de la ropa frente a las cámaras. Tiempo después, el conductor recordó el episodio: “¡Dos dementes!“. Y explicó: ”El problema que yo tenía… yo trataba de tapar porque estaba mirando cuándo salía la placa de protección al menor. Si salía la placa listo, estábamos salvados. Al otro día nos querían levantar el programa. ¡Pero eso eran dos dementes!“.

7. El pedido a Flavia Miller

Durante una entrevista con Jaime Bayly, el programa realizó un móvil con Flavia Miller. En medio de la conversación, Gelblung hizo una particular observación sobre los anteojos de la vedette.

“¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”. La escena se convirtió en otro ejemplo del estilo que el periodista había construido en pantalla.

8. Freddy Villarreal imitó a Chiche

La personalidad televisiva de Gelblung llegó incluso al terreno de la imitación. Freddy Villarreal incorporó al periodista a su repertorio de personajes, y ambos participaron de un sketch en el que los roles se invirtieron.

—¿Uno puede hacer una nota de una pelotudez y que parezca interesante?

La respuesta llegó desde la propia caricatura del conductor:

—Mirá, yo imitando personajes medio pelotudos no me va mal.

9. Nelson, “el hombre más pequeño del mundo”

Entre las figuras particulares que pasaron por sus programas estuvo Nelson de la Rosa, actor y comediante dominicano de unos 71 centímetros de altura.

Conocido popularmente como “el hombre más pequeño del mundo”, había alcanzado notoriedad en la Argentina después de una entrevista con Susana Giménez. Falleció el 22 de octubre de 2006, a los 39 años, como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

10. Silvia Süller y la “operación psíquica”

La lista se completa con otra escena que resume el costado más insólito de aquellos programas. Silvia Süller se sometió en vivo a una supuesta “operación psíquica” realizada por un sanador filipino.

“A esta operación se iba a someter una voluntaria, pero tenemos a la señora Silvia Süller -presenta la nota Chiche-. El doctor Enrique Márquez, sanador filipino…”

Luego, el especialista le indicó: “Te vamos a tener que destapar un poquitín”. Mientras tanto, Gelblung preguntó: “Yo me voy a ubicar acá. ¿Estás nerviosa?”. Ante la respuesta de la invitada, agregó: “No tengas miedo, porque vamos a trabajar sobre tu cuerpo bioplásmico”.

Así se construyó una parte fundamental de la identidad televisiva de Gelblung: entrevistas inesperadas, personajes singulares y situaciones que, mucho antes de las redes sociales, conseguían instalarse en la conversación pública.