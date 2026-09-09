El día que Chiche Gelblung reveló por qué rompió su vínculo con Milei

Tras ello, Milei respondió: “Porque no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si querés, podés seguir mintiendo sobre el precio. ¿Sabes qué te va a pasar? Te va a degradar la calidad del servicio. Van a informar los precios que verdaderamente son".

“Estamos pagando precios internacionales con salarios de Biafra [en referencia a la guerra civil de Nigeria]”, le retrucó Gelblung.

Esa serie de preguntas sobre la complicada situación económica, que empeoró en los primeros meses de mandato del libertario, desató su enojo, una vez más, con el periodismo. Meses más tarde, el conductor reveló que Milei lo llamó y le dijo que nunca más iban a hablar.

"No me dio más entrevistas porque yo no era sumiso a las cosas que él decía, yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura. Me llamó al otro día y me dijo ‘nunca más vamos a hablar’", recordaría el periodista en una nota en el streaming "Gelatina", sobre aquel punto de inflexión.

"Yo nunca le creí del todo a Milei", sentenció Gelblung.