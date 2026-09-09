El día que Chiche Gelblung reveló por qué rompió su vínculo con Milei

Cuando se cumplieron tres meses del mandato del presidente Javier Milei, el periodista Chiche Gelblung lo visitó en Casa Rosada para una entrevista y la relación se rompió.
Samuel “Chiche” Gelblung y el presidente Javier Milei tenían una buena relación. De hecho, el libertario participó de los programas del conductor en repetidas ocasiones, pero ese vínculo se quebró en marzo de 2024, cuando una pregunta desató el enojo del mandatario.
Cuando se cumplieron tres meses de su mandato, Milei brindó varias entrevistas en distintos programas televisivos y radiales, y Gelblung lo visitó en Casa Rosada y se grabó la entrevista. Fiel a su estilo, el conductor le hizo varias preguntas sin filtro sobre el contexto económico de ese momento, caracterizado por un fuerte ajuste fiscal, la caída del salario y la alta inflación.
“¿Por qué no les llega comida a los comedores?”, inquirió el periodista, a lo que Milei replicó: “Eso es falso. Lo que pasa es que si vos les preguntás a los que perdieron los curros...“
“No, yo no estoy hablando de eso. Yo camino la calle”, agregó Gelblung, y en otro tramo de la entrevista inquirió: “La clase media está muy apretada con el tema (del aumento) de las prepagas. Yo sigo sin entender por qué autorizaron (la liberación de precios de) todos esos instrumentos”, sostuvo el periodista.
Tras ello, Milei respondió: “Porque no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si querés, podés seguir mintiendo sobre el precio. ¿Sabes qué te va a pasar? Te va a degradar la calidad del servicio. Van a informar los precios que verdaderamente son".
“Estamos pagando precios internacionales con salarios de Biafra [en referencia a la guerra civil de Nigeria]”, le retrucó Gelblung.
Esa serie de preguntas sobre la complicada situación económica, que empeoró en los primeros meses de mandato del libertario, desató su enojo, una vez más, con el periodismo. Meses más tarde, el conductor reveló que Milei lo llamó y le dijo que nunca más iban a hablar.
"No me dio más entrevistas porque yo no era sumiso a las cosas que él decía, yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura. Me llamó al otro día y me dijo ‘nunca más vamos a hablar’", recordaría el periodista en una nota en el streaming "Gelatina", sobre aquel punto de inflexión.
"Yo nunca le creí del todo a Milei", sentenció Gelblung.
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