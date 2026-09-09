Despidieron los restos de Chiche Gelblung en el Cementerio de La Tablada

Uno de los primeros en llegar al velorio en la AMIA fue el productor Gustavo Sofovich, quien además envió una corona en su nombre y en el de su padre, el también fallecido, Gerado Sofovich.

En este contexto, la periodista Susana Roccasalvo señaló: “No acostumbro a venir a los velatorios, pero no podía dejar de venir porque nos veíamos muchísimo”. A continuación, compartió algunas anécdotas laborales y momentos de convivencia entre los programas.

Por su parte, el conductor Mariano Iudica sostuvo que la esposa del periodista, Cristina Seoane, “está entera” y conserva su fortaleza al igual que los hijos: “Es la compañera de Chiche de toda la vida, tiene un master en sonrisa”.

Durante la jornada, también estuvo presente Graciela Alfano que recordó al comunicador como una persona atenta en cada detalle, destacó “su capacidad laboral” y añadió: “La última vez que salió de una internación, le dijeron que descanse durante cinco días y entendió que eran cinco minutos”.