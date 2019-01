Tanto Chris Evans (Capitán América) como Tom Holland (Spider-Man) protagonizarán, entre otros, la adaptación de The Devil all the Time, la novela que Donal Ray Pollock sacó a la venta en 2011.

La novela narra las andanzas de un par de asesinos en serie que recorren el medio oeste durante dos décadas y cruzan sus caminos con un predicador muy interesado en demostrar su fe; y un sheriff corrupto; según indica la plataforma de streaming en su cuenta de Twitter llamada “See what´s Next”, en la que adelanta todos sus proyectos.

ADEMÁS:

En el film también participan otras luminarias de Hollywood como Robert Pattinson (Crepúsculo), Mía Wasikowska (Alicia en el País de las Maravillas), Bill Skarsgard (It), Gabriel Ebert (The Black List) y Eliza Scanlen (Sharp Objetcs).

La película estará dirigida por Antonio Campos, uno de los realizadores más prolíficos de Netflix, y cuyos trabajos se pueden ver en capítulos de series como The Punisher y The Sinner; y comenzará su filmación el mes que viene; aunque todavía no cuenta con fecha de estreno.