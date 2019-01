Deadly Class, es la serie más reciente de este tipo, y se estrenó este jueves en Latinoamérica a través de la señal FX, donde se emitirá todos los jueves a las 22. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber sobre esta nueva producción:

El origen

Deadly Class está basada en un cómic de Rick Remender que se edita a través del sello independiente Image desde enero de 2014, cuando salió a la venta el primero de sus 35 números. Con dibujos de Wesley Craig, el comic llamó la atención de un público cada vez más volcado a ideas novedosas, en medio del mar de superhéroes que pueblan las bateas de las comiquerías.

¿De qué trata?

La serie de TV cuenta con diez capítulos en las que se narran las vivencias dentro de una escuela secreta de élite en la que las familias del crimen más poderosas del mundo educan a las próximas generaciones de asesinos.

¿Quiénes son los responsables?

El propio Remender supervisa la realización de la serie, en tanto que los hermanos Anthony y Joseph Russo (directores de Avengers: Infinity War y Avengers Endgame) actúan como productores ejecutivos. “Deadly Class es una de las historias más retorcidas del paso a la adultez que hemos leído”, dice Joe Russo.

¿Qué ocurre en el primer episodio?

La primera tanda de episodios seguirá la historia de Marcus (Benjamin Wadsworth de “Teen Wolf”), un adolescente vagabundo sin nada que perder, que es reclutado para ingresar en la escuela King's Dominion. Marcado como un “nuevo” de poco nivel, para Marcus no será fácil mantener su código moral mientras asiste a durísimas y crueles clases de preparación para el crimen y el asesinato, lidia con alumnos y profesores y se enfrenta a los dolores y tribulaciones habituales de la adolescencia. De esta manera, el joven deberá ganarse el respeto de sus compañeros, hijos de importantes mafiosos y matones, entre ellos la letal y hermosa María Salazar (María Gabriela de Faría), mientras lucha con los distintos bandos que asisten a la escuela.

La atención de Marcus está puesta en ganarse el respeto no sólo de sus compañeros sino también de su director Lin, interpretado por el actor Benedict Wong, conocido entre los fans por su papel de Wong en la película Doctor Strange (2016).

¿Qué dice la crítica?

"Incuestionablemente llamativa, sin duda elegante, indudablemente audaz dentro de un estándar muy familiar de lo que constituye audacia, la nueva adaptación de novela gráfica de Syfy, Deadly Class, representa a Peak Angry Young Man TV", indican desde The Hollywood Reporter

"Tiene una energía grosera (y muchas malas palabras) y cierta convicción, y posiblemente lo que parecen ser errores en su sistema serán características en su lugar", dice The Angeles Times

"Pero a medida que avanzan las series de televisión, también es la versión más inusual del género de la mayoría de edad que he visto en mucho tiempo. A primera vista, esta serie puede parecer otro "Riverdale" o "13 Razones". Ni siquiera está cerca. "Deadly Class" vencería esa serie y tomaría el dinero de su almuerzo. Esta es una mirada violenta y arenosa a las vidas de los adolescentes que han sufrido dolor y pérdida. No se entretiene, lo que hace que la serie se sienta increíblemente honesta, a pesar de que su tono es altamente asertivo", opina The Gazette