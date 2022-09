Después de la falsa denuncia a su ex, se le vienen problemas a Vicky Xipolitakis

“Acá lo que pasó es que lo que estaba volcado en la denuncia no era tal como había sucedido. La señora jueza pudo interpretar, tanto en los alegatos de la querella como en los alegatos de la fiscal, a través de pruebas documentales y testigos, que realmente mi cliente no había cometido los delitos por los que se estaba acusando”, explicó la letrada.

Javier-Naselli.jpg

En diálogo con TN, la abogada de Naselli, reflexionó sobre la importancia que tiene este fallo, tanto para los hombres como para las mujeres: “Es importante tener un espacio y un lugar donde poder denunciar, la Justicia está cada vez trabajando mejor, a veces se tarda pero es de manera comprometida con las víctimas”.

"La Dra. Andrade dictó la absolución en todos los cargos que se le imputaban a Javier Naselli, así que finaliza una etapa", añadió Guerrero y sostuvo que al financista "se le había conseguido una probation hace un tiempo y ella la había apelado, por eso se realizó el juicio oral que dictó sentencia. Pero puede apelar... más allá de que hay una instancia revisora".

El fallo absolutorio de la Justicia se conoció el 8 de septiembre pasado y favoreció al Naselli que, feliz por la resolución, adelantó que ahora buscará la tenencia legal de Salvador, el hijo -de 3 años- que tuvo con la mediática. En 2019, Vicky Xipolitakis denunció a su entonces esposo por violencia de género.

La palabra de Naselli

Después de dos años de silencio, Javier Naselli habló, y lo hizo con el periodista Santiago Sposato de LAM (América) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, justo antes de embarcar hacia los Estados Unidos.

El empresario manifestó su alivio porque a partir de ahora podrá limpiar su imagen: "Estoy contento porque la Justicia investigó bien e hicieron un fallo justo. Todo esto fue muy duro, muy injusto. Pero por suerte ya se terminó todo".

Además, aseguró que no estará satisfecho hasta ver a Salvador, su hijo con Vicky Xipolitakis, a quien no ve desde hace once meses. "Ojalá pueda verlo pronto y bueno... que haya justicia para él también", indicó y aseguró que "voy a reclamar la tenencia. Quiero la tenencia de mi hijo. No puedo hablar mucho...".

Embed

El ex de la Griega remarcó que le preocupa que su hijo esté siendo criado por una mujer que pudo mentir y armar una causa de violencia en su contra, pero tiene esperanza de que Vicky recapacite: "Yo tendría un diálogo con ella por mi hijo. No sé si ella lo tendría conmigo porque esa sería la única manera de terminar con el conflicto".