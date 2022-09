Leticia Brédice: "Para qué me llamaron si saben cómo me porto"

"Me dio una bronca, tenía todo atado en Mar del Plata, estaba chocha, venían mis hermanas, todo se venía mejor cuando tenés las cosas ordenadas se te ordena la vida.. y ellos en cambio dicen 'No, no va a venir...' Pero la conch* de la lora, ¿de qué pensás que trabajo, de costurera bolud*? Si todo el año pasado estuve de lunes a lunes trabajando en la novela, en la villa...", fue una de las tantas frases que dejó en la entrevista con Pachu Peña, Diego Ramos y Pablo Layus.

En la entrevista en "No estamos bien" por Gente Radiovisión 107.5, Leticia Brédice se encargó de dejar claro que el problema fue con el director de la obra y no con Javier Faroni, el productor "él fue lo más, cuando hay un cabeza de equipo, que te resguarda como él me resguardo, se agradece".

DIARIO POPULAR puede confirmar que por parte del productor, que en estos momentos no se encuentra en el país, hubo un contacto permanente con la actriz luego de ser echada por el director, y existe la firme idea de sumar a la actriz a alguno de sus proyectos futuros ya que confían plenamente en su calidad interpretativa y su compromiso profesional.

Nelson Valente, autor y director de la obra "El Divorcio", sólo expresó que "a veces uno se encuentra con los actores, y a veces no". Al respecto, Brédice expresó: "Creo ser director y ser un apasionado es parte de esto, y no soy ninguna boba, también entiendo que es parte de una movida 'Que Brédice no labure más'.

"Los egos después de la pandemia deberían ser sanadores, todos debiésemos tirar para el mismo lado, que debe ser el laburo. Laburar, que todo el mundo esté contento, ser un alquimista de la vida", explicó la actriz, de una manera muy grafica.