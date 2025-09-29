Cómo se defendió Nito Artaza de las acusaciones de Cecilia Milone: "Yo no me quería casar"

Nito y Cecilia mantuvieron un intenso romance que duró exactamente 24 años, muchos de ellos en formato "clandestino". Pero luego de oficializar el vínculo que durante mucho tiempo fue un secreto a voces, fue en el año 2017 que los artistas coronaron su amor en medio de una ceremonia íntima en Corrientes, provincia natal del comediante.

No obstante, el matrimonio duró sólo algunos años porque el 20 de diciembre de 2023 anunciaron su separación. Artaza y Milone terminaron su larga historia de amor, de encuentros y de desencuentros en medio de un escándalo intrafamiliar y mediático. Y hoy, casi 2 años después del divorcio, Cecilia lanzó duras acusaciones contra su expareja.

"Caí en un infierno, le creí a un hombre… me casé en medio de una campaña política, ¡me usaron! ¡Hoy me doy cuenta!”, aseguró, Milone. Entonces cuando te das cuenta de que estuviste de rodillas frente a alguien que te falta el respeto todavía y que hoy esta movida tiene que ver con eso porque hay cosas que se supieron que sólo sabía él”, dijo Milone, "acusando" a Artaza de haber contado su historia de amor secreta con Chico Novarro.

LA DEFENSA DE NITO

Fue en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro en América, que Nito se "defendió" de los dichos de Cecilia. “Yo no quería casarme porque a mí no me parece. Es como saber que vas a estrellarte contra la pared, pero lo hacés igual porque es un sentimiento hermoso y ambos lo decidimos hacer. Yo la perdono. Sinceramente la perdono desde el fondo de mi corazón”.

"Deseo que sane y de que sea muy feliz. Que evolucione… Déjenla ser feliz y que ella también replantee algunas cuestiones que está diciendo. Las puede replantear desde el respeto". Ante la pregunta de si había sido él el que filtró el romance entre Chico Novarro y Milone, Artaza exclamó: “Eso no lo sé yo. Si es así, no me consta. Eso es un problema de su vida. Yo no puedo hablar del pasado de ella. Nada que ver”.