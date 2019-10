"Como siempre voy a esperar al margen legal y nada. Estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados. Estoy muy movilizado y la verdad se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder", contó en su momento Lara. Y las cosas empiezan a suceder. Lo primero que se hará es ver si el ADN que tiene la Justicia de Maradona y que sirvió para determinar la paternidad de Jana aún puede utilizarse.

Si los médicos autorizan eso y le dan el Ok para que pueda tener ese 99 por ciento de compatibilidad que se necesita, entonces todo será un mero trámite judicial para comprobar la paternidad. Pero en el caso que esa muestra no pueda usarse, entonces Diego está dispuesto a colaborar y someterse a la extracción de sangre.

La mamá de Santiago, Natalia Garat, había iniciado la demanda por filiación, pero la causa se diluyó con su fallecimiento en 2005, de cáncer. Ahora, con su mayoría de edad, Lara volvió para reclamar lo que es suyo, tras el aliento que le dieron las palabras del abogado de Maradona. "Nos ponemos a disposición para realizar un ADN en forma privada, no hay ninguna intención económica de parte de los letrados de Santiago Lara", fueron las declaraciones de Morla una vez terminada la reunión con los letrados de Lara. Además fue el propio abogado quien había informado que en esta etapa de Maradona ya no hay lugar para las diferencias y que su idea es reconocer los errores del pasado. "Diego se va a hacer el estudio de ADN de forma privada y la relación con Santiago va a quedar como padre e hijo o como amigos, porque es gente muy amable, muy amena. Diego se hace responsable de lo que hizo en el pasado. Hoy está rodeado del cariño de los hijos que reconoció después. Diego está al tanto de todo", contó Morla.

El sueño de Santiago Lara parece comenzar a encaminarse. El no sabe si es hijo de Maradona, es una historia que le contaron, pero lo único que siempre respondió es que quiere tener derecho a su identidad. Diego entendió ese mensaje y ahora solo hay que esperar los tiempos de la Justicia.

