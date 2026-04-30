Gran Hermano: cómo se encaró Gladys la Bomba Tucumana a un chico de 25

GLADYS DECIDIÓ ENCARAR A SU COMPAÑERO

En un nuevo y reciente diálogo que Gladys y Franco mantuvieron en la cocina de la casa, la artista "puso sus pautas" de conquista y lo invitó al joven, con sutileza, a que avance. “Yo nunca, nunca te voy a decir...”. Al escuchar la primera parte de la frase, Franco la completó con un “¿me gustás?”.

Gladys, la bomba tucumana, nota

La Bomba, con honestidad total, e dijo: "no, yo me muero de vergüenza. Nunca. Vos sos el hombre, yo soy una mujer”. Y, luego, la intérprete, le sugirió a su compañero que la invite a hablar en privado y que, de apoco, empiecen a compartir cada vez más, con un sutil coqueteo corporal.