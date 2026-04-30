Martín Fierro TV 2026: nominados, ausencias y las primeras polémicas

APTRA anunció los candidatos a los premios Martín Fierro de TV, entre figuras consagradas y nuevas caras, por lo que no faltaron ausencias y cruces que ya generan debate.
La entyrega de los premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión 2025 ya tiene fecha, será el próximo lunes 18 de mayo, y como ocurre cada año, la expectativa por la ceremonia convive con las primeras polémicas, luego de conocerse la lista de nominados.
Una de las ausencias más comentadas es la de Mario Pergolini en la categoría de mejor conducción masculina, pero el presidente de APTRA, Luis Ventura, negó cualquier tipo de encono personal “No estoy enojado con Pergolini, tengo buena relación con él, pero me cansé que diga pavadas como que la televisión está muerta”.
Otra de las discusiones se centra en la categoría "Revelación", donde conviven perfiles distintos como la actriz Laura Grandinetti y los influencers Ian Lucas y Sofía Gonet, conocida como “La Reini”. La inclusión de figuras surgidas de redes sociales vuelve a poner en discusión los criterios de selección.
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Ian Lucas y Sofía Gonet, entre los nominados tras su paso por MasterChef Celebrity.
La categoría de conducción femenina es la más numerosa, con siete nominadas, si bien sorprendió la ausencia de integrantes de la histórica familia Legrand.
En cuanto a contenidos, los realities y grandes producciones vuelven a dominar la premiación. Programas como Gran Hermano 2025, MasterChef Celebrity y La voz argentina aparecen en varias ternas, consolidando su presencia en la televisión abierta.
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