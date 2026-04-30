Martín Fierro TV 2026: nominados, ausencias y las primeras polémicas

La categoría de conducción femenina es la más numerosa, con siete nominadas, si bien sorprendió la ausencia de integrantes de la histórica familia Legrand.

En cuanto a contenidos, los realities y grandes producciones vuelven a dominar la premiación. Programas como Gran Hermano 2025, MasterChef Celebrity y La voz argentina aparecen en varias ternas, consolidando su presencia en la televisión abierta.

Con polémicas instaladas y una lista amplia de candidatos, la ceremonia promete ser uno de los eventos más comentados del año en la pantalla chica.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Ficción

Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Periodístico

Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (Elnueve)

Humorístico / De Actualidad

La noche perfecta (Eltrece)

Las chicas de la culpa (Eltrece)

Polémica en el bar (América)

Deportivo

ACTC media TV (TV Pública)

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe)

Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero diurno

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (Elnueve)

Noticiero nocturno

América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

luck-ra-miranda-lali-esposito-nico-occhiato-y-soledad-pastorutti-2065995 El reality musical vuelve a destacarse entre los más nominados.

Interés general

Almorzando con Juana (Eltrece)

El diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape club social informativo (América)

Musical

Hay música siempre (TV Pública)

La peña de morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta nueve (Elnueve)

Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (Elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (Elnueve)

Cultural/Educativo

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe)

Entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Buenas noches familia (Eltrece)

Pasapalabra (Telefe)

Big Show

La voz argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (Elnueve)

Otro día perdido (Eltrece)

Reality

Cuestión de peso (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (Elnueve)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe)

Resto del mundo (Eltrece)

Programa de servicios

ADN buena salud (TV Pública)

Aire de campo (TV Pública)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América)

Jurados

Betular, De Santis y Martitegui (MasterChef – Telefe)

Drago, Ramírez, Martínez, Wirzt, Bachor y Pucheta (Elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove

Intuiciones by Bplay

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone)

Conducción femenina

Moria Casán

Pamela David

Verónica Lozano

Karina Mazzoco

Wanda Nara

Georgina Barbarossa

Mariana Fabbiani

Conducción masculina

Darío Barassi

Iván de Pineda

Guido Kaczka

Santiago del Moro

Nicolás Occhiato

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso

Soledad Larghi

Mirtha Legrand

Labor periodística masculina

Nelson Castro

Rolando Graña

Mauro Szeta

Germán Paoloski

del-moro Con fuerte presencia en la grilla, vuelve a posicionarse entre los nombres centrales de la TV.

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti

Cecilia Insinga

Martín Salwe

Daniel Roggiano

Panelista femenina

Marcela Feudale

Edith Hermida

Natalie Weber

Analía Franchín

Mariana Brey

Panelista masculino

Martín Candalaft

Paulo Kablan

Ceferino Reato

Luis Bremer

Mejor actor

César Bordón

Luciano Cáceres

Gustavo Garzón

Benjamín Vicuña

Mejor actriz

Gimena Accardi

Paloma Contreras

Susú Pecoraro

Jazmín Stuart

Revelación

Laura Grandinetti

Ian Lucas

Sofía Gonet (La Reini)

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán

Connie Ballarini

Darío Lopilato

Laila Roth

Autor / Guionista

La voz ausente

Amia, la serie

Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Director

Gustavo Hernández

Eduardo Pinto

Guillermo Rocamora

Director de no ficción

Claudio Cuscuela

Fernando Emiliozzi

Christian Fontan

Aviso publicitario

Decíselo (Quilmes)

Tarjetita (Swiss Medical)

Universo Dada (Grupo Peñaflor)

Paparazzi (Stella Artois)

Producción integral