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Martín Fierro TV 2026: nominados, ausencias y las primeras polémicas

APTRA anunció los candidatos a los premios Martín Fierro de TV, entre figuras consagradas y nuevas caras, por lo que no faltaron ausencias y cruces que ya generan debate.

La entyrega de los premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión 2025 ya tiene fecha, será el próximo lunes 18 de mayo, y como ocurre cada año, la expectativa por la ceremonia convive con las primeras polémicas, luego de conocerse la lista de nominados.

Una de las ausencias más comentadas es la de Mario Pergolini en la categoría de mejor conducción masculina, pero el presidente de APTRA, Luis Ventura, negó cualquier tipo de encono personal “No estoy enojado con Pergolini, tengo buena relación con él, pero me cansé que diga pavadas como que la televisión está muerta”.

Otra de las discusiones se centra en la categoría "Revelación", donde conviven perfiles distintos como la actriz Laura Grandinetti y los influencers Ian Lucas y Sofía Gonet, conocida como “La Reini”. La inclusión de figuras surgidas de redes sociales vuelve a poner en discusión los criterios de selección.

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Ian Lucas y Sofía Gonet, entre los nominados tras su paso por MasterChef Celebrity.

Ian Lucas y Sofía Gonet, entre los nominados tras su paso por MasterChef Celebrity.

La categoría de conducción femenina es la más numerosa, con siete nominadas, si bien sorprendió la ausencia de integrantes de la histórica familia Legrand.

En cuanto a contenidos, los realities y grandes producciones vuelven a dominar la premiación. Programas como Gran Hermano 2025, MasterChef Celebrity y La voz argentina aparecen en varias ternas, consolidando su presencia en la televisión abierta.

ADEMÁS: Gran Hermano: cómo se encaró Gladys la Bomba Tucumana a un chico de 25

Con polémicas instaladas y una lista amplia de candidatos, la ceremonia promete ser uno de los eventos más comentados del año en la pantalla chica.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Ficción

  • Amia, la serie (Telefe)
  • La voz ausente (Eltrece)
  • Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Periodístico

  • Camino a casa (Telefe)
  • GPS (América)
  • Opinión pública (Elnueve)

Humorístico / De Actualidad

  • La noche perfecta (Eltrece)
  • Las chicas de la culpa (Eltrece)
  • Polémica en el bar (América)

Deportivo

  • ACTC media TV (TV Pública)
  • Carburando (Eltrece)
  • Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

  • Conmebol Libertadores (Telefe)
  • Mundial de clubes (Telefe)
  • Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos (Eltrece)
  • El noticiero de la gente (Telefe)
  • Telenueve al mediodía (Elnueve)

Noticiero nocturno

  • América noticias (América)
  • Telefe noticias (Telefe)
  • Telenoche (Eltrece)
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    El reality musical vuelve a destacarse entre los más nominados.

    El reality musical vuelve a destacarse entre los más nominados.

Interés general

  • Almorzando con Juana (Eltrece)
  • El diario de Mariana (América)
  • Los profesionales de siempre (Elnueve)
  • Sálvese quien pueda (América)
  • LAM (América)
  • Lape club social informativo (América)

Musical

  • Hay música siempre (TV Pública)
  • La peña de morfi (Telefe)
  • Pasión de sábado (América)
  • Planeta nueve (Elnueve)

Magazine

  • A la Barbarossa (Telefe)
  • Cortá por Lozano (Telefe)
  • Nara que ver (Elnueve)
  • Qué te pasa (Net TV)
  • Con Carmen (Elnueve)

Cultural/Educativo

  • Argentina de película (América)
  • Ser humanos (América)
  • Tierras (Telefe)

Entretenimientos

  • Ahora caigo (Eltrece)
  • Buenas noches familia (Eltrece)
  • Pasapalabra (Telefe)

Big Show

  • La voz argentina (Telefe)
  • Medianoche con Jey (Elnueve)
  • Otro día perdido (Eltrece)

Reality

  • Cuestión de peso (Eltrece)
  • MasterChef celebrity (Telefe)
  • Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

  • Ariel en su salsa (Telefe)
  • Escuela de cocina (Elnueve)
  • ¡Qué mañana! (Elnueve)

Viajes / Turismo

  • Iván de viaje (Telefe)
  • Por el mundo (Telefe)
  • Resto del mundo (Eltrece)

Programa de servicios

  • ADN buena salud (TV Pública)
  • Aire de campo (TV Pública)
  • Intelexis (Net TV)
  • Mascotas al rescate (América)

Jurados

  • Betular, De Santis y Martitegui (MasterChef – Telefe)
  • Drago, Ramírez, Martínez, Wirzt, Bachor y Pucheta (Elnueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

  • Historias de reparación Dove
  • Intuiciones by Bplay
  • Ponele lo mejor (Casancrem – Danone)

Conducción femenina

  • Moria Casán
  • Pamela David
  • Verónica Lozano
  • Karina Mazzoco
  • Wanda Nara
  • Georgina Barbarossa
  • Mariana Fabbiani

Conducción masculina

  • Darío Barassi
  • Iván de Pineda
  • Guido Kaczka
  • Santiago del Moro
  • Nicolás Occhiato

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso
  • Soledad Larghi
  • Mirtha Legrand

Labor periodística masculina

  • Nelson Castro
  • Rolando Graña
  • Mauro Szeta
  • Germán Paoloski
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Con fuerte presencia en la grilla, vuelve a posicionarse entre los nombres centrales de la TV.

Con fuerte presencia en la grilla, vuelve a posicionarse entre los nombres centrales de la TV.

Cronista / Movilero

  • Alejandro Guatti
  • Cecilia Insinga
  • Martín Salwe
  • Daniel Roggiano

Panelista femenina

  • Marcela Feudale
  • Edith Hermida
  • Natalie Weber
  • Analía Franchín
  • Mariana Brey

Panelista masculino

  • Martín Candalaft
  • Paulo Kablan
  • Ceferino Reato
  • Luis Bremer

Mejor actor

  • César Bordón
  • Luciano Cáceres
  • Gustavo Garzón
  • Benjamín Vicuña

Mejor actriz

  • Gimena Accardi
  • Paloma Contreras
  • Susú Pecoraro
  • Jazmín Stuart

Revelación

  • Laura Grandinetti
  • Ian Lucas
  • Sofía Gonet (La Reini)

Labor humorística

  • Agustín “Rada” Aristarán
  • Connie Ballarini
  • Darío Lopilato
  • Laila Roth

Autor / Guionista

  • La voz ausente
  • Amia, la serie
  • Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Director

  • Gustavo Hernández
  • Eduardo Pinto
  • Guillermo Rocamora

Director de no ficción

  • Claudio Cuscuela
  • Fernando Emiliozzi
  • Christian Fontan

Aviso publicitario

  • Decíselo (Quilmes)
  • Tarjetita (Swiss Medical)
  • Universo Dada (Grupo Peñaflor)
  • Paparazzi (Stella Artois)

Producción integral

  • La voz argentina
  • Otro día perdido
  • MasterChef celebrity
  • Telefe noticias

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