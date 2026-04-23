Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti

El filme protagonizado por Ricardo Darín y Diego Peretti, está dirigido por Hernán Goldfrid, y se trata de un thriller psicológico promete ser un gran éxito en la plataforma.
La plataforma de streaming Netflix, dio a conocer el primer tráiler de “Lo dejamos acá”, la nueva película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, con dirección de Hernán Goldfrid, que forma parte del ciclo Hecho en Argentina.
El filme, que estará disponible a a partir de septiembre, cuenta la historia de un psicoanalista pragmático, encarnado por Ricardo Darín, que pierde la fe en los métodos tradicionales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Si bien -al principio- todo parece funcionar sobre ruedas, sus planes se ven frustrados ante la presencia de un escritor, interpretado porDiego Peretti, con un bloqueo creativo que llega a su consulta.
En las primeras imágenes de "Lo dejamos acá", Ricardo Darín encarna a este psicólogo, frustrado por su trabajo, que con una mirada seria y asintiendo levemente la cabeza, finge escuchar a su paciente e intenta enfocarse en él, aunque sus instintos son más fuertes y le pide terminar la sesión.
“¿Lo dejamos acá?” es la pregunta que desencadena la indignación de Diego Peretti, que estaba en plena sesión, contándole todos sus pesares.
comentar