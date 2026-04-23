Espectáculos |

Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti

El filme protagonizado por Ricardo Darín y Diego Peretti, está dirigido por Hernán Goldfrid, y se trata de un thriller psicológico promete ser un gran éxito en la plataforma.

La plataforma de streaming Netflix, dio a conocer el primer tráiler de “Lo dejamos acá”, la nueva película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, con dirección de Hernán Goldfrid, que forma parte del ciclo Hecho en Argentina.

El filme, que estará disponible a a partir de septiembre, cuenta la historia de un psicoanalista pragmático, encarnado por Ricardo Darín, que pierde la fe en los métodos tradicionales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Si bien -al principio- todo parece funcionar sobre ruedas, sus planes se ven frustrados ante la presencia de un escritor, interpretado porDiego Peretti, con un bloqueo creativo que llega a su consulta.

Embed

ADEMÁS: El Coyote lleva a juicio a ACME

En las primeras imágenes de "Lo dejamos acá", Ricardo Darín encarna a este psicólogo, frustrado por su trabajo, que con una mirada seria y asintiendo levemente la cabeza, finge escuchar a su paciente e intenta enfocarse en él, aunque sus instintos son más fuertes y le pide terminar la sesión.

“¿Lo dejamos acá?” es la pregunta que desencadena la indignación de Diego Peretti, que estaba en plena sesión, contándole todos sus pesares.

PHLDA_20250602-SC19_00061_R_16x9_V2 (1)

Ficha Técnica:

  • DIRECCIÓN: Hernán Goldfrid
  • GUION: Emanuel Diez
  • PRODUCCIÓN: Kenya Films
  • PRODUCTORES: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
  • ELENCO: Ricardo Darín, Diego Peretti

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados