Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti

En las primeras imágenes de "Lo dejamos acá", Ricardo Darín encarna a este psicólogo, frustrado por su trabajo, que con una mirada seria y asintiendo levemente la cabeza, finge escuchar a su paciente e intenta enfocarse en él, aunque sus instintos son más fuertes y le pide terminar la sesión.

“¿Lo dejamos acá?” es la pregunta que desencadena la indignación de Diego Peretti, que estaba en plena sesión, contándole todos sus pesares.

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