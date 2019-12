Dolor en el último adiós a Santiago Bal en la Chacarita

Unidos como una gran familia, Carmen, Mariano, Coco, Julieta y Fede se abrazaron para darse fuerzas en medio del duelo. En una íntima ceremonia a puertas cerradas, se realizó un breve responso antes del traslado del cajón. La familia se juntó en los últimos días de agonía de Santiago quien pasó internado sus últimos meses y logró ver a todos sus hijos unidos ya que por diferencias entre ellos estuvieron separados por mucho tiempo. Sobre todo Fede y Julieta quienes después de un largo tiempo de estar separados, hace una semana se juntaorn en el Hospital, hablaron y estuvieron al lado de su padre tal era su pedido.

Santiago Bal falleció el lunes cerca del mediodía, a los 83 años, después de un largo período internacional en el Instituto Médico de Alta Complejidad por problemas respiratorios. Sus últimos días fue inducido a un coma farmacológico por la gravedad de su estado de salud.

El velatorio del capocómico se llevó a cabo en Casa O’Higgins y participaron figuras del espectáculo como Mati Napp , Martín Baclini, Lourdes Sánchez, Nora Cárpena, Mónica Farro, Jorge Rial, Guillermo Marín y Marina Calabró entre otros. "Buen viaje papi. Gracias por darme los mejores 30 años de mi vida. Voy a ocuparme de que sigas vivo en el recuerdo de todos los que alguna vez hiciste reír. Esto es, siempre riendo y mirando hacia adelante. Te voy a amar toda la vida vieja ‘, fue uno de los últimos mensajes de Fede a su padre que publicó por Twitter.

A Carmen Barbieri se la vio realmente conmovida en el entierro de quien fe su pareja por más de dos décadas y que si bien se separaron en medio de una infidelidad de Santiago con la vedette Ayelén Paleo. "Este hombre es el que me dio las alegrías y disgustos más grandes, pero es el papá de mi hijo y ahora sí me dejó para siempre. Ya me había dejado una vez", dijo Carmen en referencia a aquel episodio. "Yo cuando dije que mi amor más grande fue (Jorge) Porcel lo hice porque estaba tan dolida por la separación que yo sabía que lo iba afectar, pero tengo que decir la verdad y es que Santiago fue el amor de mi vida en las buenas y en las malas", dijo Barbieri entre las lágrimas. Para Carmen sin dudas que se fue el hombre al que acompañó en todo momento más allá de las diferencias que podrían tener: "Yo estuve al lado de él en los peores momentos y también tuvimos momentos hermosos. Fue un gran compañero, estuvimos juntos 26 años. Lamento que hayamos terminado de la forma en que terminamos", continuó Carmen muy conmovida por la muerte de Bal.

Desde ayer los restos de Santiago Bal descansan donde él quería, junto a la comunidad artística a la que él le entregó su vida.