Santiago del Moro confirmó su continuidad en Telefe

Esa renovación por cinco años ya había sido anunciada por el propio conductor en sus redes en octubre de 2025, tras su éxito en los Martín Fierro.

Según amplió Santiago del Moro, la actual edición Generación Dorada -que comenzó el 23 de febrero de 2026- se dirige a su recta final y algunas fuentes señalan que el cierre estaría previsto para el 14 de septiembre. Una vez terminada, la casa será ocupada desde fines de septiembre por Gran Hermano Uruguay y posteriormente se esperan ediciones de Gran Hermano Paraguay y Gran Hermano Chile -que ya tuvo temporadas previas-, y más adelante regresaría una nueva temporada argentina, posiblemente en su formato clásico, sin celebridades.