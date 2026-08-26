Santiago del Moro confirmó su continuidad en Telefe

El conductor intentó dar por cerrado el capítulo de los rumores y reafirmó que su presente y su futuro inmediato están ligados a Telefe y a Gran Hermano.
Santiago del Moro salió al cruce de rumores sobre una posible salida de Telefe y un eventual regreso a América TV -tienen los mismos dueños- para conducir una nueva versión de "Intratables". En su programa radial "El Club del Moro" por Fm 100, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada despejó todas las dudas y reafirmó su compromiso con el canal de las pelotas y la versión local del reality mas famoso del mundo.
Las versiones se originaron en el programa "Infama" el pasado domingo 23, cuando Marcela Tauro -panelista de Santiago en la radio- reveló la vesión “Llegó una información que tentarían a Santiago del Moro para pasar de canal muy amigo, a mi canal actual. Lo tentarían para hacer Intratables, vuelve a América”.
El lunes 24, en El Club del Moro, el propio Santiago del Moro recogió el guante y tras un ida y vuelta distendido con Tauro, ironizó “Pero bueno, somos ahora todos la misma familia” y agregó “Yo siento también América como mi casa, lo ha sido mucho tiempo, y Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir en GH también. Obviamente que nos vamos a descansar un tiempo. Básicamente también porque debido al éxito que tuvo acá en Argentina hay muchas ediciones que se van a hacer acá de otros países, como Uruguay, creo que Perú también, Chile y Paraguay”.
No es la primera vez que Santiago del Moro responde a especulaciones sobre su futuro, en septiembre de 2025, previo al estreno de Generación Dorada, ya había aclarado en "LAM" sobre versiones que había dicho la periodista Paula Varela “No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha”. Al respecto, fue contundente “Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por cinco años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”.
Esa renovación por cinco años ya había sido anunciada por el propio conductor en sus redes en octubre de 2025, tras su éxito en los Martín Fierro.
Según amplió Santiago del Moro, la actual edición Generación Dorada -que comenzó el 23 de febrero de 2026- se dirige a su recta final y algunas fuentes señalan que el cierre estaría previsto para el 14 de septiembre. Una vez terminada, la casa será ocupada desde fines de septiembre por Gran Hermano Uruguay y posteriormente se esperan ediciones de Gran Hermano Paraguay y Gran Hermano Chile -que ya tuvo temporadas previas-, y más adelante regresaría una nueva temporada argentina, posiblemente en su formato clásico, sin celebridades.
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