Tini Stoessel rompió el vínculo profesional con su padre: la cifra millonaria en disputa

Ocurrió luego de que la cantante ordenara una auditoría sobre la administración de su patrimonio financiero. La revisión contable sorprendió a Tini y derivó en un quiebre de la relación con su papá Alejandro.
La cantante Tini Stoessel tomó hace tres meses una determinación trascendental en el plano personal y profesional: ordenar una auditoría sobre la administración de su patrimonio financiero. Esta iniciativa, impulsada tras la sugerencia de su pareja, el futbolista Rodrigo de Paul, nació ante las sospechas en torno al manejo real de los ingresos millonarios generados por su exitosa carrera artística.
Los detalles del caso cobraron relevancia mediática, a raíz de los informes presentados este martes por la periodista Marina Calabró en América TV. La revisión contable se centró en la estructura de las sociedades comerciales vinculadas a la marca de la artista. Para sorpresa de muchos, la titularidad y participación mayoritaria de estas firmas figuran a nombre de su padre y exmanager, Alejandro Stoessel.
El punto más llamativo que sacó a la luz este relevamiento fue que Tini no aparece registrada legalmente ni siquiera en calidad de empleada o contratada dentro de las empresas que sostienen y monetizan su propio trabajo.
Aunque la justificación interna ofrecida a la cantante argumentaba que dicho esquema buscaba blindarla contra eventuales contingencias o demandas judiciales, las dudas sobre la transparencia de la gestión continuaron en aumento. Las ganancias seguían bajo el dominio absoluto de su padre. Y en ese sentido, Marina Calabró destacó una irregularidad clave: la ausencia de documentación legal que respalde la cesión formal de los derechos de imagen de Tini hacia las mencionadas sociedades, un vacío que encendió las alertas legales sobre posibles maniobras indebidas.
La situación fue calificada como un quiebre de la confianza familiar, ya que Tini firmó documentos históricos bajo la premisa de que su padre resguardaba sus bienes.
Por su parte, el periodista Luis Ventura sumó un dato impactante respecto al impacto económico del conflicto, al señalar que la cifra estimada en disputa ascendería a unos 70 millones de dólares. La tensión entre Tini y su padre se habría intensificado de manera definitiva tras una propuesta de Alejandro Stoessel para que su hija firmara un acuerdo de división de bienes previo a un eventual matrimonio con De Paul. Tini rechazó la sugerencia, desencadenando una acalorada discusión.
Como respuesta inmediata para proteger su capital, la artista exigió la incorporación de un administrador externo e independiente encargándose de fiscalizar todas sus cuentas. Este movimiento marcó el quiebre definitivo y el origen de la severa interna familiar que hoy atraviesan.
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