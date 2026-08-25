Tini Stoessel rompió el vínculo profesional con su padre: la cifra millonaria en disputa

La situación fue calificada como un quiebre de la confianza familiar, ya que Tini firmó documentos históricos bajo la premisa de que su padre resguardaba sus bienes.

Por su parte, el periodista Luis Ventura sumó un dato impactante respecto al impacto económico del conflicto, al señalar que la cifra estimada en disputa ascendería a unos 70 millones de dólares. La tensión entre Tini y su padre se habría intensificado de manera definitiva tras una propuesta de Alejandro Stoessel para que su hija firmara un acuerdo de división de bienes previo a un eventual matrimonio con De Paul. Tini rechazó la sugerencia, desencadenando una acalorada discusión.

Como respuesta inmediata para proteger su capital, la artista exigió la incorporación de un administrador externo e independiente encargándose de fiscalizar todas sus cuentas. Este movimiento marcó el quiebre definitivo y el origen de la severa interna familiar que hoy atraviesan.