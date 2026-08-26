MasterChef Celebrity: los confirmados oficiales

Avanza la producción de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que ocupará en lugar central en la grilla de Telefe, una vez que finalice Gran Hermano Generación Dorada.
Telefe ya comenzó a armar el elenco de la próxima temporada de "MasterChef Celebrity" y, a través de "Cortá por Lozano", adelantó los primeros nombres que se pondrán el delantal en las cocinas más famosas de la televisión argentina. El reality culinario, que comenzará sus grabaciones el 21 de septiembre con Wanda Nara como conductora, sumará 24 celebridades y promete varios cambios.
El primero en ser revelado fue L-Gante (Elián Valenzuela), el cantante y referente de la cumbia 420 aceptó el desafío en una nueva etapa de su carrera. Su participación genera especial expectativa porque volverá a cruzarse con Wanda Nara, su expareja, en el mismo set del programa.
También se sumó el cantante cordobés Luck Ra, que recientemente se separó de La Joaqui -que participó de una edición anterior- y que con su estilo descontracturado y humor, promete aportar picante y risas, como ya demostró en "La Voz Argentina".
El martes 25 de agosto se sumaron dos figuras de Telefe, la humorista y conductora Lizy Tagliani y la periodista y conductora Josefina “China” Ansa.
Además, esta confirmada la presencia del periodista y relator deportivo Pablo Giralt y su llegada se produce en un momento de alta exposición mediática, luego de su rol en las transmisiones de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.
La producción del reality culinario avanza con el armado del elenco y se espera que en los próximos días se revelen más nombres, entre los que suenan con fuerza o se encuentran en negociaciones avanzadas figuran exparticipantes de Gran Hermano como Julieta Poggio y Lucila “La Tora” Villar, además de otras personalidades del espectáculo.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity se prepara para ocupar un lugar central en la grilla de Telefe una vez que finalice Gran Hermano Generación Dorada, con un plantel que mezcla músicos, humoristas, periodistas y rostros mediáticos, el ciclo promete una edición cargada de historias personales y, por supuesto, mucha competencia culinaria.
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