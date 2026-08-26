MasterChef Celebrity: los confirmados oficiales

Además, esta confirmada la presencia del periodista y relator deportivo Pablo Giralt y su llegada se produce en un momento de alta exposición mediática, luego de su rol en las transmisiones de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

La producción del reality culinario avanza con el armado del elenco y se espera que en los próximos días se revelen más nombres, entre los que suenan con fuerza o se encuentran en negociaciones avanzadas figuran exparticipantes de Gran Hermano como Julieta Poggio y Lucila “La Tora” Villar, además de otras personalidades del espectáculo.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity se prepara para ocupar un lugar central en la grilla de Telefe una vez que finalice Gran Hermano Generación Dorada, con un plantel que mezcla músicos, humoristas, periodistas y rostros mediáticos, el ciclo promete una edición cargada de historias personales y, por supuesto, mucha competencia culinaria.