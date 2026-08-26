Gran Hermano Generación Dorada: Mariela Prieto se enteró de que será abuela

Por las reglas de aislamiento de Gran Hermano, Mariela Prieto desconocía la noticia hasta el momento de la videollamada con su hijo, que le había pedido a la producción alguna forma de comunicárselo sin romper el aislamiento.

Yamil García -en pareja con Antonela Cúcolo- es el único hijo de Mariela Prieto y la llegada del bebé representa un hito familiar importante para la pareja, que mantiene una relación de larga data, atravesada por altas y bajas, y ahora se prepara para el rol de abuelos.