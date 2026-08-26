Gran Hermano Generación Dorada: Mariela Prieto se enteró de que será abuela

La bailarina tuvo un momento especial en el SUM de la casa, donde pudo conversar a solas con su hijo, Yamil García, que le comunico la buena noticia.
En la noche del martes 25 de agosto, la bailarina Mariela Prieto vivió una de las escenas más emotivas de las últimas semanas de Gran Hermano Generación Dorada al enterarse -durante un Derecho a Réplica (DAR) en el SUM de la casa- que su hijo Yamil García será padre y por lo tanto, ella se transformará en abuela.
El joven futbolista -hijo de la participante y de Claudio “Turco” García- se comunicó desde el exterior y, tras algunos inconvenientes técnicos, fue directo al punto “Vas a ser abuela”. Mariela -visiblemente emocionada y con los ojos vidriosos- respondió que ser abuela “es un sueño” y aprovechó el momento para preguntar por el resto de la familia.
“Estoy orgulloso de la mamá que me tocó. Estás hermosa. Te vemos 24 horas. La estás rompiendo”, le dijo Yamil a su madre, a quien además le pidió que se quede “hasta la final”. La bailarina -que había atravesado días difíciles tras el plantón de Turco García en la noche de bodas del reality- recibió la novedad como un mimo inesperado en medio del juego.
El anuncio del embarazo se había conocido públicamente el martes 18 de agosto, cuando Yamil publicó en sus redes sociales un video acompañado del siguiente texto “Hoy queremos compartir con ustedes una de las noticias más lindas de nuestras vidas: ¡VAMOS A SER PAPÁS! Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión”.
Por las reglas de aislamiento de Gran Hermano, Mariela Prieto desconocía la noticia hasta el momento de la videollamada con su hijo, que le había pedido a la producción alguna forma de comunicárselo sin romper el aislamiento.
Yamil García -en pareja con Antonela Cúcolo- es el único hijo de Mariela Prieto y la llegada del bebé representa un hito familiar importante para la pareja, que mantiene una relación de larga data, atravesada por altas y bajas, y ahora se prepara para el rol de abuelos.
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