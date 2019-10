En su programa Código Sily (Pop 101.5), criticó esta actitud: "Defender en este momento no a Darthés en sí, porque ése es un código de amigos y lo respeto; lo que me parece es que defiendas hoy al hombre no tiene ningún sentido. Hemos vivido en un patriarcado espantoso. ¿Defendernos de qué Rubén?", le dijo en diálogo telefónico.

"No me parece que condenen a una persona sin tener la sentencia de la justicia", contestó Orlando. "Soy amigo de hace 25 años y sé de su inocencia, lo conozco muy bien", completó.

La charla continuó por distintos caminos, hasta que en un momento Orlando manifestó que si todo seguía así "nos tenemos que volver put... porque no podés mirar a una mina en la calle", a lo que el conductor le contestó que "ser pu... no es ningún insulto, sino una decisión personal" y aclaró: "no es lo mismo un piropo que los casos de abuso y violación".

Orlando, por su parte, aclaró que "lo que digo es que vamos a tener que estar los hombres con los hombres y las mujeres entre mujeres" para luego seguir con el caso de violación: "yo estoy en contra de la violación; defiendo a mi amigo porque creo en él".

"Entonces no digas que es inocente un tipo que está acusado antes de la condena. En el medio hay un montón de pibas golpeadas y violadas", sostuvo Coco Sily. "Avalás con tu pensamiento una situación que han vivido las mujeres. Decir que es inocente... Del otro lado hay una piba que puede ser que haya sido violada y te ve a vos decir que es inocente... Estamos en las antípodas de pensamiento", sentenció Sily, ante lo que Orlando cerró: "creo en mi amigo".