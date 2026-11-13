También hizo referencia al significado de Gil, una canción que aborda la traición y la mentira. "Es un tema que habla de la traición, de la mentira. Irónicamente ganamos un Grammy con esto, bien ahí", comentó.

Uno de los reconocimientos que más lo emocionó fue el correspondiente a Mejor Álbum Folclórico. "Ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza", sostuvo. Luego cerró su agradecimiento con una mención especial: "Aguante el folclore y Santiago del Estero".

CA7RIEL y Paco Amoroso sumaron tres premios

Otra de las participaciones argentinas destacadas fue la de CA7RIEL y Paco Amoroso. El dúo llegó a la ceremonia con siete nominaciones y terminó la noche con tres premios.

Uno de ellos fue Mejor Interpretación de Música Electrónica por Beto’s Horns - Fred Remix, realizado junto al productor británico Fred again.. También ganaron Mejor Video Musical Versión Larga por FREE SPIRITS (The Film) y Mejor Canción Pop/Rock por Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día, tema en el que participó Sting.

Al recibir el reconocimiento por el audiovisual, Paco Amoroso manifestó su sorpresa: "No teníamos mucha fe en este. Gracias a Loreto y a Chita. Y a las mamás".

Entre los agradecimientos también mencionó a Jack Black, Anderson .Paak y Sting, a quien definió como su "gurú".

Bizarrap consiguió su quinto Latin Grammy

Bizarrap también se sumó a la lista de argentinos premiados. El productor obtuvo el galardón a Mejor Canción Urbana por BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, su colaboración con el cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

Se trató de su quinto Latin Grammy. Durante su discurso, destacó el alcance que tuvo el formato de las sesiones musicales en su carrera y expresó: "Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor".

Además, aprovechó la oportunidad para referirse a las nuevas generaciones de músicos y pidió que la industria continúe generando oportunidades para los artistas emergentes. "Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre", afirmó.

Fito Páez y el tango también tuvieron su lugar

La presencia argentina se completó con Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla. El músico rosarino ganó Mejor Álbum de Rock por Shine y agradeció a la Academia a través de un mensaje en video.

Con su habitual sentido del humor, comentó: "Bueno, me lo dan a mí. Siempre errando". Además, adelantó que ya trabaja en nuevo material: "Acá estoy componiendo el disco nuevo que empiezo a grabar la semana que viene. Mua, les amo".

Por su parte, el Quinteto Astor Piazzolla obtuvo el premio a Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango, una distinción que amplió la representación argentina en la ceremonia.

Rosalía fue la gran ganadora de la noche

Más allá de los reconocimientos argentinos, la edición 2026 tuvo como principal protagonista a Rosalía. La cantante española consiguió seis premios, entre ellos el de Álbum del Año por LUX.

La lista de ganadores

Grabación del año

'Niño' — Milo J

Álbum del año

'LUX (Complete Works)' — Rosalía

Canción del año

'La Perla' — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

Nuevo Artista

ARIA VEGA

Álbum Pop Contemporáneo

'¿Y Ahora Qué +?' — Alejandro Sanz

Álbum Pop Tradicional

'Yo Canto 2' — Laura Pausini

Canción Pop

'La Perla' — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins

Interpretación Urbana

'Gil' — Milo J, Trueno

Interpretación Reggaetón

'Verano Rosa' — Karol G, Feid

Álbum de Música Urbana

'Tropicoqueta' — Karol G

Canción de Rap/Hip Hop

'Antisistema' — J Noa, Trooko

Canción Urbana

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' — Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee

Álbum de Rock