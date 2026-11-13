Milo J, CA7RIEL y Paco Amoroso, Bizarrap y Fito Páez estuvieron entre los ganadores de la ceremonia realizada en Las Vegas. La lista también incluyó al Quinteto Astor Piazzolla.
La música argentina tuvo una destacada participación en los Latin Grammy 2026. Milo J se convirtió en el artista nacional más premiado de la noche, con cuatro estatuillas, mientras que CA7RIEL y Paco Amoroso, Bizarrap, Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla también obtuvieron reconocimientos en distintas categorías. La ceremonia se realizó este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.
Con premios que abarcaron el género urbano, la música electrónica, el rock, el folclore y el tango, la delegación argentina consiguió instalarse entre los principales nombres de una edición que tuvo a Rosalía como máxima ganadora, con seis galardones, incluido Álbum del Año por LUX.
Con apenas 19 años, Milo J se llevó cuatro estatuillas y encabezó la lista de ganadores argentinos. El músico de Morón obtuvo Grabación del Año por Niño, Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque por La Vida Era Más Corta, y Mejor Interpretación Urbana por Gil, canción que comparte con Trueno.
Durante uno de sus discursos, el artista destacó el trabajo detrás de la presentación visual de su álbum y agradeció a quienes participaron del proyecto. "Aguante la Vida era Más Corta, aguanten los diseñadores gráficos. Muchísimas gracias", expresó al recibir el premio al diseño de empaque.
También hizo referencia al significado de Gil, una canción que aborda la traición y la mentira. "Es un tema que habla de la traición, de la mentira. Irónicamente ganamos un Grammy con esto, bien ahí", comentó.
Uno de los reconocimientos que más lo emocionó fue el correspondiente a Mejor Álbum Folclórico. "Ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza", sostuvo. Luego cerró su agradecimiento con una mención especial: "Aguante el folclore y Santiago del Estero".
Otra de las participaciones argentinas destacadas fue la de CA7RIEL y Paco Amoroso. El dúo llegó a la ceremonia con siete nominaciones y terminó la noche con tres premios.
Uno de ellos fue Mejor Interpretación de Música Electrónica por Beto’s Horns - Fred Remix, realizado junto al productor británico Fred again.. También ganaron Mejor Video Musical Versión Larga por FREE SPIRITS (The Film) y Mejor Canción Pop/Rock por Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día, tema en el que participó Sting.
Al recibir el reconocimiento por el audiovisual, Paco Amoroso manifestó su sorpresa: "No teníamos mucha fe en este. Gracias a Loreto y a Chita. Y a las mamás".
Entre los agradecimientos también mencionó a Jack Black, Anderson .Paak y Sting, a quien definió como su "gurú".
Bizarrap también se sumó a la lista de argentinos premiados. El productor obtuvo el galardón a Mejor Canción Urbana por BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, su colaboración con el cantante puertorriqueño Daddy Yankee.
Se trató de su quinto Latin Grammy. Durante su discurso, destacó el alcance que tuvo el formato de las sesiones musicales en su carrera y expresó: "Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor".
Además, aprovechó la oportunidad para referirse a las nuevas generaciones de músicos y pidió que la industria continúe generando oportunidades para los artistas emergentes. "Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre", afirmó.
La presencia argentina se completó con Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla. El músico rosarino ganó Mejor Álbum de Rock por Shine y agradeció a la Academia a través de un mensaje en video.
Con su habitual sentido del humor, comentó: "Bueno, me lo dan a mí. Siempre errando". Además, adelantó que ya trabaja en nuevo material: "Acá estoy componiendo el disco nuevo que empiezo a grabar la semana que viene. Mua, les amo".
Por su parte, el Quinteto Astor Piazzolla obtuvo el premio a Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango, una distinción que amplió la representación argentina en la ceremonia.
Rosalía fue la gran ganadora de la noche
Más allá de los reconocimientos argentinos, la edición 2026 tuvo como principal protagonista a Rosalía. La cantante española consiguió seis premios, entre ellos el de Álbum del Año por LUX.
Grabación del año
'Niño' — Milo J
Álbum del año
'LUX (Complete Works)' — Rosalía
Canción del año
'La Perla' — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
Nuevo Artista
ARIA VEGA
Álbum Pop Contemporáneo
'¿Y Ahora Qué +?' — Alejandro Sanz
Álbum Pop Tradicional
'Yo Canto 2' — Laura Pausini
Canción Pop
'La Perla' — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins
Interpretación Urbana
'Gil' — Milo J, Trueno
Interpretación Reggaetón
'Verano Rosa' — Karol G, Feid
Álbum de Música Urbana
'Tropicoqueta' — Karol G
Canción de Rap/Hip Hop
'Antisistema' — J Noa, Trooko
Canción Urbana
'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' — Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee
Álbum de Rock
'Shine' — Fito Paez
comentar