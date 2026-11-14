Nora Colosimo habló sobre el conflicto que involucra a una de sus nietas y defendió a su hija. Además, recordó las infidelidades de Maxi López hacia Wanda.
La polémica entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Nora Colosimo. La madre de la conductora habló en LAM (América TV) sobre el episodio ocurrido en la denominada “Casa de los Sueños” y apuntó duramente contra el futbolista y su actual pareja, a quienes calificó como “dos siniestros”.
Visiblemente afectada por la situación que atraviesa su familia, Colosimo sostuvo que lo ocurrido era algo que podía suceder y cuestionó, sobre todo, la actitud de Suárez durante el conflicto. “Él podría ser de una manera, pero si tiene una pareja normal, una buena compañera que le dice: ‘Esto no es por ahí’. Pero cuando ella es cómplice, ahora no, ya se metió con mi nieta”, expresó frente a Ángel de Brito.
El eje de sus declaraciones estuvo puesto en la denuncia por lesiones leves contra Icardi, realizada luego de que Francesca -la hija mayor del futbolista y Wanda- relatara que su padre la había agarrado de los pelos. Según contó la abuela, la nena había enviado numerosos mensajes en los que describía lo sucedido y pedía ayuda. “Me arrancó los pelos”, habría escrito la menor.
Colosimo también criticó que se intentara minimizar el episodio por la diferencia entre agarrar y arrancar del pelo. “Agarrar de los pelos igual es una situación violenta para una criatura”, remarcó. Además, dijo que la niña se había encerrado con llave en su habitación por miedo a que su padre volviera a agredirla.
Durante la entrevista, la madre de Wanda también apuntó contra la China Suárez por una supuesta intervención para que la menor modificara su relato. Según afirmó, la actriz le habría dicho que su papá era bueno y que tenía que decir que nunca le había pegado. Para Colosimo, esa situación agravó todavía más el conflicto.
En medio de las repercusiones por el video en el que Wanda insulta y amenaza a Suárez, Colosimo defendió la reacción de su hija. “Wanda hizo lo que más de una mamá hubiera hecho”, sostuvo. La actriz, por su parte, prepara una denuncia contra la conductora por las amenazas que recibió durante el enfrentamiento del viernes.
La abuela también manifestó su preocupación porque, según contó, una de sus nietas todavía permanece en la casa de Icardi. “Yo tengo el dolor de esta situación que no terminó. Esto va para largo. ¿Por qué va para largo? Porque todavía hoy tengo a la más chiquita en la casa de él”, expresó.
En ese contexto, hizo un pedido directo a las autoridades: “Le pido a la Justicia que no saque los ojos de mis dos nietas”. Y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la falta de respuestas ante situaciones de violencia contra menores: “Otros niños que les está pasando algo parecido van a decir: ‘¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a contar si todo queda en la nada?’”.
Por otra parte, Colosimo salió al cruce de quienes cuestionaron la historia sentimental de Wanda y recordó los conflictos que atravesó con sus exparejas. Cuando Pepe Ochoa planteó que existía un patrón en las relaciones de la mediática, la madre de la conductora respondió: “No es el patrón de Wanda, son dos hombres violentos que le tocaron”.
En ese sentido, también sorprendió al revelar que fue testigo de dos infidelidades de Maxi López durante su relación con Wanda. “Cuando Wanda denunció una violencia, nunca mintió, fue. Cuando denunció las infidelidades, fueron. Tuve la desgracia de ser testigo de dos”, aseguró.
Finalmente, recordó el rol que tuvo en la crianza de sus nietos durante los primeros años de la relación entre su hija y el exfutbolista. Contó que los llevaba al jardín, asistía a reuniones escolares y se ocupaba de sus cuidados cotidianos. También adelantó que la historia familiar tendrá un nuevo capítulo con la docuserie de Wanda, prevista para 2027: “Ahí le doy a todos porque tengo mucha memoria”, anticipó.