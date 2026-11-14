El pedido de Nora Colosimo a la Justicia y su defensa de Wanda Nara

Durante la entrevista, la madre de Wanda también apuntó contra la China Suárez por una supuesta intervención para que la menor modificara su relato. Según afirmó, la actriz le habría dicho que su papá era bueno y que tenía que decir que nunca le había pegado. Para Colosimo, esa situación agravó todavía más el conflicto.

En medio de las repercusiones por el video en el que Wanda insulta y amenaza a Suárez, Colosimo defendió la reacción de su hija. “Wanda hizo lo que más de una mamá hubiera hecho”, sostuvo. La actriz, por su parte, prepara una denuncia contra la conductora por las amenazas que recibió durante el enfrentamiento del viernes.

La abuela también manifestó su preocupación porque, según contó, una de sus nietas todavía permanece en la casa de Icardi. “Yo tengo el dolor de esta situación que no terminó. Esto va para largo. ¿Por qué va para largo? Porque todavía hoy tengo a la más chiquita en la casa de él”, expresó.

En ese contexto, hizo un pedido directo a las autoridades: “Le pido a la Justicia que no saque los ojos de mis dos nietas”. Y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la falta de respuestas ante situaciones de violencia contra menores: “Otros niños que les está pasando algo parecido van a decir: ‘¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a contar si todo queda en la nada?’”.

Por otra parte, Colosimo salió al cruce de quienes cuestionaron la historia sentimental de Wanda y recordó los conflictos que atravesó con sus exparejas. Cuando Pepe Ochoa planteó que existía un patrón en las relaciones de la mediática, la madre de la conductora respondió: “No es el patrón de Wanda, son dos hombres violentos que le tocaron”.

En ese sentido, también sorprendió al revelar que fue testigo de dos infidelidades de Maxi López durante su relación con Wanda. “Cuando Wanda denunció una violencia, nunca mintió, fue. Cuando denunció las infidelidades, fueron. Tuve la desgracia de ser testigo de dos”, aseguró.

Finalmente, recordó el rol que tuvo en la crianza de sus nietos durante los primeros años de la relación entre su hija y el exfutbolista. Contó que los llevaba al jardín, asistía a reuniones escolares y se ocupaba de sus cuidados cotidianos. También adelantó que la historia familiar tendrá un nuevo capítulo con la docuserie de Wanda, prevista para 2027: “Ahí le doy a todos porque tengo mucha memoria”, anticipó.