"Es la reacción de una madre desesperada. Yo intenté que todo esto fuera de la manera más pacífica, cuidada y adecuada posible para mis hijas. Pero tengo sangre en mis venas y ver como una adulta estaba intentando manipular y cambiarle las ideas a una menor, fue algo que no pude controlar", manifestó en diálogo con Primicias Ya, en América TV.

Luego, la conductora reflexionó: "No se puede poner en duda o en debate lo que diga una criatura. Para eso, hay una fiscalía de Tigre que interviene, en la que yo puse todo en sus manos".

"Por los registros al barrio privado, yo sé que ella (La China Suárez) llegó un rato antes que yo. Por eso, también, mi ataque. ¿Cómo te permitís hablar de esto? ¿Cómo te metés a defender algo de lo que no sabés si no estabas?", aseveró la conductora.

Poco después, la conductora ahondó sobre la situación que desencadenó su reacción: "Cuando yo llegué, vi cómo le estaba diciendo a una menor que tenía que decir y cómo. O, cómo interpretar lo que le pasó, cuando ella no estaba. Eso generó un ataque en mí".

"Ella (La China Suárez) estaba sentada en el pasto y le decía a una de mis hijas lo que le tenía que decir a las autoridades. Y, lo primero que se me ocurrió decirle fue que me parecía más digno que trabaje de cualquier otra cosa antes de cuidarle la imagen y defender a una persona (Mauro Icardi) e intentar cambiar el relato de las nenas", detalló.

Fue entonces cuando Wanda apuntó contra la actriz por su escasa actividad laboral en los medios y en el mundo del entretenimiento: "Les encanta filmar y editar, porque no la están llamando para trabajar, está haciendo su propia película".

"Admiro que esta gente sea tan frívola y fría de ponerse a filmar en un momento de semejante angustia, enojo e incertidumbre. Porque, del otro lado, hay una mamá preocupada, desencajada y desesperada mientras ella se me reía en la cara, y eso está en el video", subrayó.

Por otro lado, Wanda se mostró despreocupada ante la posibilidad de que la China Suárez inicie acciones legales por lo ocurrido y aprovechó la oportunidad para acusar a la actriz de haber editado tanto el comienzo como el final de la grabación.

"Le voy a pedir a quien se encargue de investigar que le haga presentar su celular y muestre el video entero", afirmó.

Por último, reveló que desconocía que la actriz estaba filmando el enfrentamiento y que se enteró de la existencia del video tras su difusión: "Ella estaba en otra postura y quiso sacarme de quicio, que no le costó nada porque yo venía mal desde la mañana, viendo mal a mi hija".