Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo, lejos de la "China"

La China se instaló en su nuevo hogar junto al delantero del Galatasaray Spor Kulübü con Rufina, su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré, pero la niña finalmente optó por regresar a la Argentina y vivir junto a su padre..

Mientras tanto, en Buenos Aires, el actor chileno le organizó a su hijo un festejo especial por sus cinco años -que cumplió el pasado 28 de julio, mientras estaba con su madre en Estambul- con temática de Spiderman y con la presencia de un mago.

benjaminvicuna.ok - 3699350705320558735

Para el cumpleaños de Amancio en Turquía, el futbolista Mauro Icardi llevó a la China Suárez y tres sus hijos a un paseo en yate, donde celebraron el aniversario del natalicio del hijo menor de la actriz. “Felices cinco años, príncipe de mi vida. Te merecés todo porque sos el más bueno y dulce del mundo. Te amamos” le dedicó la mamá en las redes sociales.

image

Por su parte, Benjamín Vicuña había escrito en su momento “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre” a lo que luego agregó “Junté tesoros y recuerdos de tus cinco años para que sepas que tienes todo el amor del mundo… Eres poderoso en ese cuerpito de niño y que la sensibilidad es tu mayor don. Feliz cumpleaños, ¡mi niño! Te amo profundamente”.