Eduardo Metzger: la TV frente a El Espejo

Creador de programas que hicieron historia como el magazine "El Espejo... para que la gente se mire" - que recorrió la Argentina de punta a punta-, el periodístico "Mónica Presenta", con Mónica Cahen D'Anvers -ambos en Canal 13-; los de entretenimientos y concursos "Sume y lleve", luego "Clink Caja" en el 9 y el informativo "Desayuno" con Víctor Hugo Morales, en Canal 7, por citar sólo algunos.

Fiel a sus convicciones, supo defender a capa y espada a los que trabajaron con él, a pesar de que algunos no le respondieron de la misma manera.

Perder el juicio

El camino que llevó al Eduardo Metzger, estudiante de Derecho, a transformarse en uno de los productores más importante de la televisión argentina, creador de programas emblemáticos, generador de contenidos de interés para todo el país y responsable de hacer posible "lo imposible".

01 - EM - Perder el juicio

Trabajando con las estrellas

Con la claridad de cómo desarrollar sus ideas y consciente de su carácter fuerte, Eduardo Metzger trabajó -sin problemas- con varias de las figuras más importantes de la televisión local. Además, cuenta cómo convenció al que se transformó en el conductor del programa más federal de la República Argentina.

02 - EM - Trabajando con las estrellas

El Espejo, para que la gente se mire

Sin dudas, una de las creaciones televisivas más recordada de Eduardo Metzger fue "El Espejo... para que la gente se mire", un magazine auténticamente federal, que se estrenó en septiembre de 1984, por Canal 13, y recorría el país transmitiendo en vivo y directo.

03 - EM - El Espejo para que la gente de mire

- EL ESPEJO

Conectar a la Argentina con la Argentina

El propósito de "El Espejo..." fue conectar de punta a punta el país, en una época en la que no había móviles satelitales, ni redes sociales, ni teléfonos celulares, todo fue trabajo a pulmón y llegar a los lugares con un camión de exteriores en el que llegaron a viajar 40 personas, vinculadas directamente al programa. Cómo se estructuró la dinámica de producción.

04 - EM - Conectar a la Argentina con la Argentina

image Con motivo de los 40 años de "El Espejo..." Eduardo Metzger realizó una reunión en su casa con el equipo con el que trabajó en ese exito televisivo. En el centro de la primera fila, se pueden ver a Mónica Cahen D'Anvers, flanqueada por Silvina Chediek y el productor -anfitrión de la juntada.

Once horas en vivo

Hubo un tiempo en el que en la televisión los programas ómnibus que se hacían duraban muchas horas, tenían varias y muy diferentes secciones, eran totalmente en vivo. Uno de esos fue "Domingos de mi ciudad" que, con la conducción de Orlando Marconi y la producción de Gerardo Sofovich, desde 1969 se emitió por Canal 9.

04 - EM - Once horas en vivo

Los derechos de uno de sus programas se debaten en la Justicia

Eduardo Metzger está dolido y se siente defraudado porque abusaron de su buena fe. Por ese motivo, desde el 2021, está en juicio con una importante productora de televisión por un programa que creó en 1987 llamado "Sume y lleve", conducido por el -entonces- matrimonio de Emilio Disi y Dorys del Valle en las tarde de Canal 9. El ciclo tuvo un regreso triunfal en 1996 -en la misma emisora- bajo el nombre "Clink Caja" y con la conducción de Berugo Carámbula. Tiempo después, Eduardo recibió un llamado del productor Chato Prada que quería ese título, cosa que, para Eduardo Metzger no era aceptable. Por ello avanzaron en conversaciones para hacer el programa en conjunto, durante las cuales Metzger aportó ideas de producción artìstica y comercial. Hasta que el programa salió al aire -por Canal 9- con la conducciòn de José María Listorti, pero sin la participación de Metzger.

05 - EM - Danar la buena fe

La TV de hoy y las fake news

El experimentado productor de televisión cuenta qué programas ve habitualmente -infaltable espectador de "Telenoche" conducido por Dominique, una de sus hijas- y realiza una análisis de los que, a su criterio, son los mejores.

06 - EM - La TV de hoy y las fake news

image Eduardo Metzger junto a la conductora de "Telenoche", su hija Dominique Metzger.

Olor a infancia

Oriundo de Concordia, Provincia de Entre Ríos, Eduardo Metzger recuerda el olor característico que marcó su infancia. Los juegos a la hora de la siesta, los paseos por el Arroyo Yuquerí Grande y las aventuras junto a sus hermanos.

07 - EM - Ollr a infancia

A los 82 años, con 7 hijos y 6 nietos, disfruta de la vida, el amor de su familia y el respeto de sus colegas, que se ha sabido ganar a fuerza de talento

Activo y vital, sigue generando proyectos, por más que asegure que está descansando en su campo de Entre Ríos.

Eduardo Metzger logró poner la TV frente a El Espejo, y pudo reflejar a la gente.