El nuevo tema de Ca7riel y Paco Amoroso con Sting

Esta canción es un adelanto del nuevo álbum que se publicará el próximo jueves 19 de marzo, el tema fue acompañado por un videoclip donde los tres artistas se encuentran meditando en una sala blanca, con atuendos de yoga casi idénticos, mientras la canción se reproduce de fondo.

La nueva propuesta musical del dúo argentino, acompañada con la voz y el estilo de Sting, fusiona un pop funk con música urbana. “Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad” según declaró el artista británico en la presentación del proyecto.

El lanzamiento de “Hasta Jesús tuvo un mal día” marca el regreso discográfico del dúo argentino luego de haber cancelado en 2025 el proyecto "Top of the Hills" para tomarse un descanso, en medio de la presión que les ejercía de la industria musical. Con este nuevo tema, Ca7riel & Paco Amoroso vuelven a escena con material inédito y una colaboración que generó repercusión internacional.

Según informó el propio Sting en un video que se difundió el 6 de febrero pasado, la dupla se instaló en el Free Spirits Wellness Center -del artista británico- para realizar un retiro espiritual que terminó siendo clave para el proceso creativo de su nuevo proyecto.

El estreno de “Hasta Jesús tuvo un mal día” se da además semanas después de que el 2 de febrero pasado, durante la 68.ª edición de los Premios Grammy 2026, Ca7riel y Paco Amoroso ganaran como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por "Papota", consolidando su crecimiento en el plano internacional.