Luciano Castro habló con Moria Casán sobre su internación

En la mañana hoy, Moria Casán dio a conocer la charla que tuvo con el actor -con su autorización- "Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. "La One" aclaró que pudo dialogar con el popular actor en los momentos que le permiten estar con el celular.

MORIA A

“Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, reveló Moria sobre la conversación privada que tuvo con Castro. Según explicó la "Lengua Karateca", el actor no esta está solo en el retiro “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”.

image

Además, Moria Casán dejó en claro que fue el propio Luciano Castro quien decidió internarse, con el objetivo de recuperar el vínculo sentimental con Griselda Siciliani, su última pareja, “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos” , expresó.

La primera información sobre la internación del actor la dio Pepe Ochoa, columnista del programa "LAM" de América TV, el jueves 12 por la noche en la que aclaró que la intención era de "desintoxicarse y volver a estar en eje", luego de haber tocado fondo.