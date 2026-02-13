MasterChef Celebrity: el careo entre Wanda Nara y La Joaqui

La representante de RKT le comentó a la conductora del ciclo culinario que su abuela mira Masterchef Celebrity todos los días y que “Cae en todos los chimentos que dicen, cae en todas las fake news. "Ay, Joaquina, es verdad que vas a tener mellizos… ay, Joaquina, es verdad que te descompensaste". Abuela, fijate la noticia, hija de mil" en referencia a las versiones que circularon sobre ella.

Wanda le preguntó cuál de las noticias falsas que circularon fue la que más la afectó y a La Joaqui explicó que hubo varias, pero básicamente las que involucraba a todos sus compañeros del programa “No me gusta que digan que acá en el programa nos llevamos todos mal, eso no me gusta y me dan ganas de salir a negarlo”.

“Yo tengo la teoría de que la fake news vende pero que la aclaración no la escucha nadie” le contestó Wanda a La Joaqui, que le reconoció un mérito a la conductora “Igual vos sos una genia de hacer negocios con las fake news”, devolvió la cantante.

“Y sí, si no terminás muerta”, fue la explicación de Wanda Nara, antes de preguntarle a la cantante sobre un posible casamiento con el cuatetero cordobés Luck Ra., pero el tema de conversación cambió radicalmente por la participación de Sofia Gonet que las interrumpió para confesar que usó el baño de la casa de La Joaqui para “hacer sexting”.

Qué habría pasado entre Wanda Nara y La Joaqui

Hace unos meses, circuló la noticia de que La Joaqui habría reaccionado a un comentario de Wanda Nara sobre Valentina Cervantes, participante que estaba despidiendose del programa. Según la versión, la cantante le le reclamó a la conductora los supuestos mensajes que ella le habría enviado al futbolista Enzo Fernández, pareja de Valu.

La conductora de MasterChef Celebrity desmintió todo publicando en X (Twitter) la palabra “Fake” sobre la versión que circulaba, y de esta manera negar la versión de gritos o pelea, mientras que La Joaqui también aclaró que nunca se peleó con la conductora de Telefe.