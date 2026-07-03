El actor Colin Farrell recordó su beso con Diego Maradona

“Tuvimos una gran noche... Llegamos al hotel, nos reservaron una mesa para los dos en un restaurante. Alguien allí nos recomendó un boliche y fuimos" recordó Farrell.

Y fue en ese lugar cuando el actor irlandés tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo del fútbol “Vi luces, fotógrafos y gente abriéndose paso. De repente apareció él. Nunca voy a olvidar ese momento. Era un genio de apenas un metro sesenta y cinco, pero con una presencia inmensa“ recordó con emoción.

Al ver la fotografía donde se daba un beso con Diego Maradona, Collin Farrell recordó con inmenso cariño ese momento “Cuando conocés a alguien a quien admiraste toda tu vida, el género deja de importar” reconoció entre risas.

Pero ese no fue el único encuentro que tuvieron durante su visita a Buenos Aires, ya que al día siguiente volvieron a verse y Maradona le tenía preparado un regalo muy especial: una camiseta firmada dedicada a su padre, quien fue jugador de fútbol en su juventud.

“Cuando llegué al hotel pensé que era para mí, pero estaba dedicada a mi papá. Al principio me sorprendió, pero después entendí el enorme gesto que había tenido Diego” señaló.