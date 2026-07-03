El actor Colin Farrell recordó su beso con Diego Maradona

El reconocido actor hollywoodense calificó como una “noche inolvidable” su encuentro con el ídolo futbolístico argentino.
El actor irlandés Colin James Farrell volvió a ser noticia y no por una cuestión artística. El protagonista de la serie "Pingüino" estuvo como invitado al programa "After Hour con James Corden" y recordó su "noche inolvidable" con Diego Armando Maradona, en 2005.
El intérprete se refirió al ídolo argentino como su "héroe absoluto" y reveló la historia detrás del histórico beso que se dieron en un boliche porteño. En ese momento, el conductor del ciclo lo sorprendió al mostrar las imágenes de su encuentro con el histórico capitán y 10 de la Selección argentina.
“Fue una de las mejores noches de mi vida. Realmente” expresó el famoso actor, que agregó “Siempre había querido conocer Buenos Aires por Maradona y por lo que significó para mí el Mundial de México 86. Era mi héroe absoluto”.
Durante su relato, Colin Farrell contó estaba en Uruguay grabando escenas para la película "Miami Vice" cuando el rodaje se pospuso por una semana, y acotó “Mi papá estaba conmigo, era la primera vez que me visitaba en un set” y por ese motivo, le propuso aprovechar la oportunidad para hacerse una escapada a Buenos Aires, para recorrer la ciudad y ver un poco de tango.
“Tuvimos una gran noche... Llegamos al hotel, nos reservaron una mesa para los dos en un restaurante. Alguien allí nos recomendó un boliche y fuimos" recordó Farrell.
Y fue en ese lugar cuando el actor irlandés tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo del fútbol “Vi luces, fotógrafos y gente abriéndose paso. De repente apareció él. Nunca voy a olvidar ese momento. Era un genio de apenas un metro sesenta y cinco, pero con una presencia inmensa“ recordó con emoción.
Al ver la fotografía donde se daba un beso con Diego Maradona, Collin Farrell recordó con inmenso cariño ese momento “Cuando conocés a alguien a quien admiraste toda tu vida, el género deja de importar” reconoció entre risas.
Pero ese no fue el único encuentro que tuvieron durante su visita a Buenos Aires, ya que al día siguiente volvieron a verse y Maradona le tenía preparado un regalo muy especial: una camiseta firmada dedicada a su padre, quien fue jugador de fútbol en su juventud.
“Cuando llegué al hotel pensé que era para mí, pero estaba dedicada a mi papá. Al principio me sorprendió, pero después entendí el enorme gesto que había tenido Diego” señaló.
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