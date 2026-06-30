Causa Maradona: una enfermera aseguró que Diego "desconocía a todos"

"A raíz de ello nos dicen a todos que no nos contactemos más con los médicos tratantes, que si nosotros nos comunicábamos con algún médico íbamos a quedar desvinculados", dijo Córdoba.

El neurocirujano aseguró que Maradona "no agonizó durante 12 horas". El neurocirujano aseguró que Maradona "no agonizó durante 12 horas".

Las novedades sobre el paciente debían brindarse únicamente a la doctora a cargo del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, según ella misma solicitó a los enfermeros, en un audio exhibido este martes.

Esta decisión, según expresó Forlini en ese audio, fue tomada en conjunto con la psiquiatra Cosachov. La enferemera Córdoba manifestó, además, haber notado edemas en los miembros inferiores de Maradona los días 13 y 21 de noviembre.

Diego Armando Maradona falleció a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, según indicó la autopsia.

Este martes también declaró el médico Jorge Macia, quien realizó una evaluación neurológica al astro el 12 de noviembre de 2020 y aseguró: "Desde el punto neurológico estaba completamente lúcido, no encontré un déficit de ningún tipo, no tenía trastornos en el equilibrio ni tampoco signos de una enfermedad crónica".

Además de Forlini, Di Spagna y Cosachov, son juzgados en este proceso el médico de cabecera Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.