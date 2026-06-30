Sociedad |

Causa Maradona: una enfermera aseguró que Diego "desconocía a todos"

En el juicio que investiga la muerte del exfutbolista, declaró una profesional que narró un episodio en el que Maradona "se exaltó de la nada y decía que estaba en una persecución". También recordó un diálogo con la psiquiatra Agustina Cosachov.

Cinthya Córdoba, una enfermera que atendió a Diego Armando Maradona poco antes de su muerte declaró este martes en el juicio y narró un episodio en el que exfutbolista "se exaltó de la nada, desconocía a todos y decía que estaba en una persecución".

Córdoba fue una de las enfermeras que atendió a Maradona durante el tratamiento domiciliario al que fue sometido en una casa desde el 11 de noviembre de 2020 hasta el día de su muerte, el 25 de noviembre.

ADEMÁS: Causa Maradona: una enfermera dijo que "faltaban cosas para atender ante un urgencia"

Ante el tribunal, la enfermera narró un episodio ocurrido durante la madrugada del 14 de noviembre, mientras ella se encontraba de guardia: "Se exaltó de la nada, desconocía a todos, decía que estaba en una persecución. Yo le expliqué que era la enfermera, el me pidió que me cambiara y que me fuera que era una persecución", narró la enfermera.

Según detalló, cuando contactó a la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las médicas a cargo de la salud del astro y acusada en este juicio, para transmitirle el episodio, ella contestó: "¿Para esto me llamás?".

"A raíz de ello nos dicen a todos que no nos contactemos más con los médicos tratantes, que si nosotros nos comunicábamos con algún médico íbamos a quedar desvinculados", dijo Córdoba.

El neurocirujano aseguró que Maradona "no agonizó durante 12 horas".
El neurocirujano aseguró que Maradona
El neurocirujano aseguró que Maradona "no agonizó durante 12 horas".

Las novedades sobre el paciente debían brindarse únicamente a la doctora a cargo del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, según ella misma solicitó a los enfermeros, en un audio exhibido este martes.

Esta decisión, según expresó Forlini en ese audio, fue tomada en conjunto con la psiquiatra Cosachov. La enferemera Córdoba manifestó, además, haber notado edemas en los miembros inferiores de Maradona los días 13 y 21 de noviembre.

Diego Armando Maradona falleció a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, según indicó la autopsia.

ADEMÁS: Causa Maradona: Leopoldo Luque declaró en contra de Agustina Cosachov

Este martes también declaró el médico Jorge Macia, quien realizó una evaluación neurológica al astro el 12 de noviembre de 2020 y aseguró: "Desde el punto neurológico estaba completamente lúcido, no encontré un déficit de ningún tipo, no tenía trastornos en el equilibrio ni tampoco signos de una enfermedad crónica".

Además de Forlini, Di Spagna y Cosachov, son juzgados en este proceso el médico de cabecera Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados