Causa Maradona: Matías Morla declaró por primera vez en el juicio

Durante su declaración, Morla también describió cuál era su función junto Maradona. “Yo era apoderado y tenía la administración de los negocios. Era su representante, presentaba contratos para las gestiones comerciales y llevábamos todo tipo de funciones junto a una contadora”, señaló.

Consultado sobre el estado de salud del exfutbolista, sostuvo que el consumo de alcohol estaba ligado a momentos personales difíciles. “El problema era cuando se peleaba con Rocío Oliva y caía en la bebida. Cuando volvía con ella, Rocío no le permitía tomar alcohol”, afirmó.

Con respecto a la internación en la Clínica Olivos, Morla contó que visitó a Maradona entre tres y cuatro veces. Según manifestó, en una de esas visitas el exfutbolista le pidió que hablara con los médicos porque quería irse. “Estaba totalmente enojado. No quedó contento con lo que le dije”, recordó.

Sobre la decisión de trasladarlo a una internación domiciliaria, sostuvo que solo participó de una llamada telefónica con el director de la clínica y que luego “los médicos y la familia se pusieron de acuerdo en cómo seguir adelante”.

Más adelante, Morla habló de la relación que Diego tenía con Luque y aseguró que confiaba plenamente en él. “Diego lo amaba. Le brillaban los ojos cuando lo veía. Lo quería muchísimo”, expresó.

Matías Morla fue amigo de Diego Armando Maradona.

Declaró el sobrino de Diego Armando Maradona

Jonathan Espósito, sobrino de Diego Armando Maradona y quien estuvo junto a su tío durante el tratamiento domiciliario al que fue sometido en sus últimas dos semanas de vida, declaró este jueves en el juicio por la muerte del ídolo y contó que en sus últimos días su tío estaba hinchado, sin apetito y no quería levantarse de la cama.

Espósito, hijo de una de las hermanas del astro, María Rosa Maradona, vivía con su tío desde octubre de 2020 y estuvo en la vivienda en la que el exfutbolista falleció el 25 de noviembre de 2020, mientras cursaba un tratamiento domiciliario tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza.

Según aclaró el testigo, estuvo allí "como familiar" pero también "como empleado", ya que cobraba un sueldo proveniente del estudio legal que controlaba los asuntos personales y comerciales de Maradona.

"Estaba mal, no se quería levantar. Estaba como más hinchado, en la última semana", declaró Espósito, quien además precisó que el astro no tenía apetito y que su voz estaba distinta, "algo ronca".

El testigo contó además que el día de la muerte de Maradona se levantó alrededor de las 10 de la mañana y desayunó con el resto de las personas de la casa en el jardín, mientras esperaban que llegaran la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz -ambos acusados en el juicio- para "darle la medicación" al astro.