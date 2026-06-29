Causa Maradona: un neurólogo y una enfermera declararán en el juicio

El neurólogo expresó, además, que coordinó su trabajo con Forlini y revisó al paciente junto a Pedro Di Spagna, médico clínico que también está imputado en la causa.

"Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros", había declarado el año pasado Gianinna Maradona. "Siento una tristeza absoluta", dijo Gianinna Maradona, a más de cinco años de la muerte de su padre.

La declaración de Córdoba seguirá al testimonio el pasado jueves de Tamara Mansilla, otra de las enfermeras que trató a Maradona y que señaló ante el tribunal que se había sentido incómoda durante sus visitas, ya que "faltaban cosas para atenderlo". "Ante una urgencia, no había caja de emergencia ni desfibrilador, ni un teléfono para poder llamar. No estaba muy clara toda la logística", declaró.

La profesional dijo que tenía indicado "el control de los signos vitales" del paciente y contradijo así al coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, también acusado y que en una audiencia previa había asegurado que el control de signos vitales -que no todos los enfermeros llevaron a cabo- no estaba indicado.

Para la audiencia de este martes, la Fiscalía citó también a declarar a otras dos personas: Andrea Trimarchi, contadora de Maradona; y Luciano Spena, nutricionista con experiencia en deportistas de alta competencia.

Trimarchi declaró durante la etapa de investigación en 2021 que administraba los fondos del ídolo argentino y pagaba los honorarios de dos de los principales acusados en el juicio, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, médico de cabecera y psiquiatra de Maradona respectivamente.

Además de Forlini, Di Spagna, Perroni, Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.